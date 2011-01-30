جذب 6 میلیارد یورو منابع ارزی در آب و برق/ فروش 800 میلیونی اوراق مشارکت

محسن بختیار در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، یکی از کارهای اصلی وزارت نیرو برای تامین مالی پروژه ها را تجهیز منابع مالی غیر از استفاده از بودجه عمومی ذکر کرد و گفت: پروژه های وزارت نیرو از جمله پروژه های زیربنایی است که تامین منابع مالی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان، روشهای مختلفی برای تامین منابع مالی به غیر از بودجه عمومی کشور وجود دارد که می توان از جمله آن، به استفاده از منابع سرمایه گذاران بخش خصوصی در داخل و خارج کشور، فاینانس خارجی، اوراق مشارکت ریالی و ارزی، استفاده از حساب ذخیره ارزی و استفاده از منابع بانکهای داخلی و توسعه ای بین المللی نظیر بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی اشاره کرد.

جذب 4400 میلیون یورو منابع مالی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو افزود: به منظور استفاده از این راهکارها در تامین منابع مالی، وزارت نیرو در فاصله سالهای 88 و 89 توانسته برای پروژه ها در حد 4 هزار و 80 میلیارد تومان از منابع مالی داخل کشور و 4400 میلیون یورو نیز از محل حساب ذخیره ارزی و فاینانس خارجی جذب منابع مالی داشته باشد.

وی تصریح کرد: در چارچوب فاینانس خارجی، وزارت نیرو طرحهای اولویت داری را برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است که بر این اساس، در سالهای 88 و 89 حدود 700 میلیون یورو به مرحله گشایش اعتبار اسنادی رسیده و مابقی نیز در دست پیگیری و اقدام است.

به گفته بختیار، در حدود 5 تا 6 میلیارد یورو در اولویتهای وزارت نیرو است که از محل فاینانس خارجی برای پروژه‌ها استفاده کند که تا به حال، 700 میلیون یورو محقق شده که مابقی نیز در دست پیگیری است.

وی اظهار داشت: در سال 88 و 89 وزارت نیرو توانست با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، حدود 10 نیروگاه را از محل حساب ذخیره ارزی تامین مالی کند و لذا بیش از 2 میلیارد یورو از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت شد تا سرمایه گذاران بخش خصوصی بتوانند 10 نیروگاه را وارد مدار کنند.

به گفته بختیار، یکی دیگر از روشهای تامین منابع مالی، استفاده از بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو و بانک جهانی است که در سالهای گذشته بیش از 70 درصد اعتبارات و تسهیلاتی که کشور توانسته در چهارچوب پروژه های مختلف از محل اعتبارات بانک جهانی جذب کند، مرتبط با پروژه های وزارت نیرو است؛ لذا وزارت نیرو توانسته در سالهای 88 و 89 حدود 600 میلیون یورو از تسهیلات بانک توسعه اسلامی بهره مند شود.

برنامه فروش 950 میلیارد تومان اوراق مشارکت

وی انتشار اوراق مشارکت را به عنوان یکی دیگر از منابع تامین مالی پروژه های وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: استفاده از این ابزار مالی در سالهای اخیر، رشد بی سابقه ای داشته است؛ به گونه ای که انتشار حدود بیش از 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی در قانون بودجه سال 89 مصوب شده که مجوز انتشار رقم عمده‌ ای از آن نیز از بانک مرکزی اخذ شده است.

بختیار ادامه داد: حدود 1550 میلیارد تومان از این 3 هزار میلیارد تومان به فروش رفته که مربوط به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه برق ایران و شرکت برق منطقه ای تهران بوده است و 500 میلیارد تومان آن نیز که مربوط به سازمان آب و برق خوزستان است، مجوز انتشار را دریافت کرده است و ظرف هفته آینده به فروش می رسد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: تاییدیه مابقی این اوراق مشارکت نیز از بانک عامل اخذ و گزارشات مربوط به آن تهیه و برای بانک مرکزی ارسال شده است که در مرحله اخذ مجوز از بانک مرکزی به سر می برد.

وی اظهار داشت: این میزان اوراق مشارکت نسبت به سال گذشته، سه برابر شده است؛ به نحوی که سال گذشته وزارت نیرو 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش بینی کرده بود که عمدتا به فروش رسید؛ ولی امسال سه برابر سال گذشته نسبت به فروش اوراق مشارکت اقدام شده است.

بختیار از پیش بینی فروش 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شرکتهای آبفا خبرداد و گفت: گزارشات مرتبط با انتشار این اوراق آماده و برای اخذ مجوز به بانک مرکزی ارسال شده است.

800 میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اوراق مشارکت ریالی، منبع دیگری که برای تامین منابع مالی پروژه ها در نظر گرفته شده، استفاده از اوراق مشارکت ارزی است. این روشی است که تاکنون در کشور متداول نبوده و از سال گذشته، راه اندازی شده؛ اما عملا مورد استفاده قرار نگرفته است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: امسال در قانون بودجه سال 89، به دولت اجازه داده شد که در حدود 1.5 میلیارد یورو از امکان مالی اوراق مشارکت ارزی استفاده کند که از این رقم، وزارت نیرو توانسته مجوز 800 میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی را برای پروژه ها و طرحهای خود کسب کند.

وی افزود: این مجوز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که مسئول این کار است، اخذ شده و تاییدیه طرحها نیز از این معاونت دریافت شده است. بر این اساس وزارت نیرو تلاش دارد تا با همکاری بانک مرکزی، سازوکارهای لازم برای فروش این اوراق را فراهم کند.

بختیار از انجام رایزنی‌هایی با بانکهای عامل برای استفاده از این اوراق در پروژه های وزارت نیرو خبرداد و گفت: این اوراق برای تامین مالی در بخش آب‌رسانی، احداث نیروگاه و ساخت سد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در خصوص فاینانس داخلی و گشایش اعتبار اسنادی نیز گفت: در مواد 2 و 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این زمینه بوجود آمده که منابعی را از طریق بانکهای داخلی در چارچوب گشایش ال سی ریالی بتوان جذب کرد؛ یعنی بانکها با توجه به آیین نامه ای که ماده 2 این قانون دارد بتوانند تامین مالی پروژه ها را در چارچوب اعتباراتی که هر یک از پروژه ها دارند، تعهد کرده و در چارچوب این تعهد، نسبت به گشایش ال سی ریالی اقدام کنند.

ال سی ریالی به یاری پیمانکاران می‌آید

بختیار، یکی از دغدغه های مجریان پروژه ها را تامین مالی دانست و تاکید کرد که ال سی ریالی می تواند این دغدغه را تا حدود زیادی برطرف کند.

وی اظهار داشت: برطرف شدن این دغدغه سبب می شود تا پیمانکاران بتوانند پروژه‌ها را در زمان مشخص شده به بهره‌برداری رسانند که با این روش طبیعی است که این دغدغه از بین خواهد رفت و مجریان می توانند در زمان مقرر و با تعهدی که بانک در چارچوب گشایش ریالی انجام داده است، نسبت به تامین مالی پروژه ها اقدام کنند. این موضوع در ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش بینی شده است که تلاش داریم بخشی از پروژه هایی که امکان استفاده از این منابع را دارند، تجهیز کنیم.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، ماده 56 قانون مذکور است که علاوه بر بانکها، سایر تامین کنندگان مالی مثل خود پیمانکاران نیز می توانند نسبت به تجهیز مالی پروژه ها اقدام کنند و از امکانات و تسهیلاتی که فراهم می شود، بهره گیرند. در این راستا طرحهای مختلفی از شرکتهای آب منطقه ای، توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکتهای فاضلاب پیگیری کرده ایم و طبیعی است که باید تاییدیه های لازم را از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دریافت می کردند که هم اکنون این کار انجام شده است و امیدواریم بتوانیم در چارچوب این روش، تعدادی از پروژه های برق و آب را تامین مالی کنیم.

بختیار ادامه داد: سال گذشته 1.2 میلیارد یورو در قانون بودجه برای فروش اوراق مشارکت ارزی پیش بینی شده بود که در چارچوب سازوکاری که سال گذشته مشخص شده بود، کارگروهی پیش بینی شد تا طرحهای پیشنهادی در آن کارگروه که متولی آن وزارت اقتصاد بود، تصویب شده و نسبت به فروش اوراق مشارکت برای آنها اقدام شود.

وی گفت: طرحهای وزارت نیرو نیز در آن کارگروه در حد 560 میلیون یورو مصوب شد؛ ولی بعد تصمیم دولت این شد که کل 1.2 میلیارد یورو را در اختیار وزارت نفت برای تجهیز منابع مالی این صنعت قرار دهند.