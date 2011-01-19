16 هسته پژوهشی فرهنگی هنری در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد صادق افراسیابی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: با توجه به اینکه استان گلستان یکی از استان های فعال در زمینه کانون فرهنگی و هنری مساجد است، 90 درصد از مدیران این کانون ها از نیروهای جوان استان هستند.

وی گفت: جوان بودن این مدیران باعث شده تا این افراد در حوزه های فرهنگی،‌ هنری و رسانه ای وارد شوند و دستاوردهای خوبی را برای استان داشته باشند.

افراسیابی، وظیفه ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد را اطلاع رسانی صحیح، ‌شفاف و به موقع زمینه تشویق و ترغیب مساجد دیگر برای برای تاسیس کانون های فرهنگی و هنری برشمرد.



افراسیابی یادآور شد: امسال برای هشت هزار نفر از اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور برنامه آموزشی، راه های مقابله با جنگ نرم و وبلاگ نویسی تدارک دیده شده است.

افراسیابی گفت: اکنون خوشحال هستیم که حداقل در حوزه جوانان و کانون های فرهنگی و هنری مساجد هشت هزار سرباز و افسران جنگ نرم تربیت شده اند.

مدیرکل آموزش ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، با اشاره به وجود دو هزار و 200 مسجد در گلستان، افزود: از این تعداد 160 مسجد دارای کانون فرهنگی هنری هستند و از این تعداد نیز 11 مسجد دارای کانون های تخصصی هستند.

افراسیابی تصریح کرد: این 11 کانون تخصصی در 16 بخش به صورت تخصصی کار می کنند و هر یک وظیفه دارند در حوزه خود، نیازهای سایر کانون ها و مساجد استان را تامین کنند.

وی ادامه داد: در استان گلستان در کانون های مساجد 50 کتابخانه تخصصی و 80 کتابخانه باز وجود دارد.