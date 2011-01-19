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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

کاروان راهیان نور خراسان رضوی دهم بهمن رهسپار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کاروان 20 هزار نفری دانش آموزان دبیرستانی خراسان رضوی در قالب اردوی راهیان نور برای دیدار از مناطق جنگی 8 سال دفاع مقدس بهمن ماه به این دیار اعزام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرمانده سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی در نشست خبری امروز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: مجموعه دانش آموزان اعزامی 40 هزار نفر هستند که 20 هزار نفر آن ها نیز تا تابستان سال آینده به این اردوی فرهنگی – رزمی اعزام می شوند.

غلامرضا احمدی افزود : این سند افتخار بزرگی است که دانش آموزان مناطق دفاعی را از نزدیک ببینند.

وی افزود : در این اردوی رایگان ، دانش آموزان بیمه ی حوادث دارند و با تیراندازی، شلیک گلوله و پرتاب نارنجک در محیطی کاملا محافظت شده آشنا خواهند شد.

وی با بیان این که بازدیدکنندگان طی دو روز از دهانه ی اروند و منطقه ی عمومی آزادسازی فاو، شلمچه، طلائیه، دهلاویه، بستان و چزابه دیدن کرده و با اهداف رزمایش بزرگ دانش آموزی آشنا خواهند شد افزود : هزینه های این اردو با همکاری آموزش پرورش و سپاه تامین می شود.

حسین هژبری مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز با اشاره به این که از ابتدای تالیف کتاب آمادگی دفاعی این درس با همکاری دو نهاد آموزش و پرورش و سپاه به دانش آموزان ارایه شده است تصریح کرد : دانش آموزان در بخش عملی 3 روز را در مناطق دفاع مقدس می گذرانند که بهترین آموزگار آنان خواهد بود.

وی افزود : 930 تن از بهترین معلمان، آموزش دفاعی دیده اند که تعدادی از آن ها دانش آموزان را همراهی می کنند.

وی گفت : امیدواریم در آینده این سفر ریلی شود اما اکنون نیز اتوبوس ها واجد ایمنی کامل هستند، در این سفرها اقدامات بیمه ای هم لحاظ شده و وزارت بهداشت و درمان و دستگاههای امداد رسان نیز بخش اورژانس را بر عهده دارند.

وی یادآور شد: همکاران علاقه مندی که دانش آموزان را سرپرستی و هدایت می کنند، بسته های فرهنگی را در اختیار آنان قرار می دهند.

وی خاطر نشان کرد: مناطق مورد بازدید محدوده ی آلوده به مین است اما از طریق سپاه محافظت شده و گشت عمومی و نیروهای مسلح امنیت و حفاظت گروه را بر عهده دارد.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده ی نزدیک اعزام دختران دانش آموز نیز فراهم شود.

وی با تجلیل از دانش آموزان و فرزندان شهید اعلام کرد: موزه ی تاریخ آموزش و پرورش استان خراسان رضوی طراحی ، اجرا و همزمان با هفته ی معلم مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی گفت : این موزه شناسنامه ی آموزش و پرورش است که در موضوعات مختلف و در یکی از اماکن آموزشی که توسط میراث فرهنگی اداره می شود راه اندازی خواهد شد.

وی افزود : این موزه دایره المعارف جهاد ، شهادت و ایثارگری 4 هزار دانش آموز شهید استان خراسان بزرگ و 380 معلم شهید خواهد بود.

کد مطلب 1236247

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