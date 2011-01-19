مسیر توسعه پدافند غیرعامل دانشگاهها و مراکز علمی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی نجف‌ زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش استانی پدافند غیرعامل در ارومیه افزود: مسئولان باید با فراهم کردن امکانات آموزشی و پِِژوهشی مناسب برای دانشجویان از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه حمایت کنند.

وی ضمن تاکید بر اینکه آشنایی ‌با سرفصلهای پدافند غیرعامل ویژه نظامیان، سربازان و مدافعان نیست، اظهار داشت: مسئولان همه دستگاه‌های دولتی باید در بین کادر انسانی خود و اقشار مختلف مردم نسبت به موضوعات پدافند غیر‌عامل حساسیت ایجاد کرده و به دنبال این حساسیت زایی اطلاع ‌رسانی دقیق و بموقع انجام دهند.

مشاور سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه اجرای اصول مربوط به پدافند غیرعامل نه تنها هزینه و مخارج اضافی را به مسئولان و مردم تحمیل نمی‌کند، بیان داشت: به دلیل ارتقای توان تدافعی کشور و حفظ منابع و ثروتهای ملی، میزان قابل توجهی از هزینه‌بخشهای مختلف کاهش می یابد.

نجف زاده پدافند غیرعامل علمی بومی مبتنی بر دانشها و شرایط جغرافیایی دانست و خاطر نشان کرد: در صنعت دفاعی رشته پدافند غیرعامل همه کشورها باید مطابق با شرایط جغرافیایی، جامعه انسانی و تهدیدهای موجود با اتکا به خلاقیت و ابتکار عمل نخبگان خود به این علم دست یافته و روز به روز در راستای ارتقای امنیت داخلی و خارجی توسعه دهند.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود: مردم همه کشورها از جمله ایران باید در علوم مربوط به پدافند غیرعامل به فرهیختگان داخلی متکی بوده و بر مبنای دانش، تفکر و استعداد افراد مذکور با گذشت زمان به وجوه جدید این علم دست پیدا کنند.

وی پدافند غیرعامل یک اقدام غیرمسلحانه برای افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌ پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، مدیریت بحران و ارتقای پایداری ملی در مقابل تهدیدهای نظامی دشمنان دانست.