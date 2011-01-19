مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه باید احیا شود/ انتقاد از عملکرد برخی وکلا

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی عصرچهارشنبه درجمع مدیران حفاظت و اطلاعات دادگستریهای کل استانها و سازمانهای تابعه قوه قضائیه گفت: یکی از کارهای موثر در دوره قبلی مدیریت قوه قضائیه تصمیم برای ایجاد مرکز حفاظت و اطلاعات بود که کاری بسیار مهم در حفظ استقلال دستگاه قضایی و موجب از بین بردن زمینه‌های دخالت احتمالی برخی نهادها و دستگاه‌ها در قوه قضائیه بوده‌است.

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه باید ایجاد و احیا شود

رئیس قوه قضائیه با تشریح و تبیین جایگاه قانونی دستگاه قضایی در ایجاد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: مطابق اصل 158 قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی متناسب با اهداف مذکور در اصل 156 بر عهده رئیس قوه قضائیه است و یکی از وظایف مصرح در اصل 156 قانون اساسی کشف و پیشگیری از وقوع جرم است که دستیابی به آن نیازمند ایجاد تشکیلات متناسب از سوی رئیس قوه قضائیه است.

در برخی پرونده ها دستگاههای امنیتی به دستگاه قضا کمکی نمی کنند

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه گاهی در برخی پرونده ها دستگاههای اطلاعاتی ـ امنیتی به کمک دستگاه قضایی نمی ‌آیند گفت: دستگاه قضایی در چنین مواقعی نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و باید از طریق قانونی به وظایف خود عمل کند.

قوه قضائیه می تواند تشکیلاتی در زیر مجموعه خود ایجاد کند

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: تعبیر نادرستی است اگر بگوییم ایجاد تشکیلات مورد نیاز دستگاه قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه باید از طریق ارائه لایحه به دولت و مجلس صورت گیرد چرا که در اصل 157 قانون اساسی درباره شرایط ارائه لوایح قضایی به دولت و مجلس تصریح شده و معنا ندارد که دوباره در اصلی دیگر اعلام شود رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند تشکیلات قضایی متناسب با اهداف دستگاه قضایی را ایجاد کند آنهم از طریق ارائه لایحه در واقع در اینجا کلمه ایجاد معنی و مفهومی روشن دارد.

آملی لاریجانی افزود: متاسفانه هرگاه که پرونده‌های مهم مطرح می‌شود از طریق بحثهای سیاسی چنین مسائلی را پیش می‌کشند تا شاید بتوانند دستگاه قضایی را ازمسیر قانونی و بر حق خود دور کنند اما باید همگان بدانند که قوه قضاییه در مسیر خود ثابت قدم است.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: خوشبختانه قوه قضائیه با دارا بودن قضات و کارکنان شریف، کوشا و توانمند در مسیر حقی که انتخاب کرده به پیش خواهد رفت وقطعاً حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیز هست و از پرداختن هزینه در این مسیر هراسی ندارد، گرچه در گوشه و کنار این دستگاه گسترده و بزرگ، طبیعی است که خطایی هم رخ دهد اما اصولی و اخلاقی نیست که چنین خطا و اشتباهاتی را که در همه جا رخ می‌دهد بزرگنمایی کنیم.

رئیس قوه قضائیه خطاب به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از آنان خواست با رعایت و توجه جدی به مباحث اخلاقی و دینی و مراقبه و تزکیه نفس در رسیدگی به امور و وظایف خود دقت کنند که موجب ظلم و تعدی به حقوق نگردد.

آملی لاریجانی افزود: رعایت حدود شرعی و اخلاقی مربوط به همه ماست و در هر پست و مقامی انسان باید مراقب باشد اما این التزام در دستگاه قضایی به مراتب ضروری‌تر است چرا که قضات و کارمندان دستگاه قضایی همواره در معرض خطر هستند و خدای ناکرده در اثر یک غفلت، از مسیر، منحرف می شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه اولویت نخست حفاظت و اطلاعات دور نگه‌ داشتن افراد از لغزش است، گفت: مرز بین رسیدگی و نظارت با پیشگیری باید همواره رعایت شود و باید کاری کنید که اگر فردی در اثر غفلت، در ابتدای جاده خطر و انحراف و لغزش قرار گرفت به او تذکر‌های لازم داده شود تا بیشتر به خطر نیفتد واز مسیر اشتباه برگردد.

درخواست آملی لاریجانی از اطلاعات قوه قضائیه برای مبارزه با کار چاق کن ها

آملی لاریجانی خواستار توجه جدی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به بحث کارچاق‌کنی و دلال‌بازی شد و گفت: با افزایش نظارتهای ملی و استانی باید به سمتی حرکت کنیم که معضل کارچاق‌کنی که موجب هتک حرمت دستگاه قضایی است از بین برود.

رئیس قوه قضائیه نظارت همراه با حفظ حرمت و شأن قضات و کارکنان قوه قضائیه را نیز خواستار شد و گفت: توجه به این مسئله از سوی حفاظت واطلاعات که یکی از قوی‌ترین ابزارهای نظارتی قوه قضائیه است می‌تواند به کاهش آسیبهای قضایی منجر شود.

آملی لاریجانی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی وکلا افزود: متاسفانه برخی وکلا به وظیفه اصلی خود عمل نمی‌کنند در حالی که اگر درست عمل کنند از خیلی مسائل پیشگیری می‌شود اما این عده التزامی به آنچه در شرایط اخذ پروانه وکالت برایشان تکلیف شده ندارند و به راحتی به نظام اسلامی از طریق مصاحبه‌های خود و عملکرد خود خدشه وارد می‌کنند که امیدواریم این روند اصلاح شود.

با شهود پولی و دروغگو برخورد می کنیم

رئیس دستگاه قضا به موضوع وجود برخی افراد به عنوان «شاهدان پولی» در اطراف دادسراها و دادگاه ها اشاره کرد و با تاکید بر لزوم برخورد با چنین پدیده‌ای گفت: گزارشهایی از افراد موثق و مومن به بنده رسیده است که نشان می‌دهد برخی افراد به راحتی با گرفتن مبالغی شهادتهای دروغ می‌دهند در حالیکه شهادت دادن شرایط خاصی دارد که باید از سوی قضات لحاظ شود گرچه تعداد این افراد ممکن است معدود باشد ولی این مسئله به صورت جدی از سوی حفاظت و اطلاعات قوه ‌قضائیه پیگیری و اینگونه افراد شناسایی و دستگیر شوند.

درابتدای این دیدار اصغر جهانگیر رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در گزارشی عملکرد شش ماهه اول سال جاری این مرکز را ارائه کرد.

وی به برگزاری 45 دوره آموزشی با هدف ارتقا سطح حفاظتی در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: سالم‌سازی سیستم و نظام قضایی از آسیب ها و مقابله با تهدیدات و اقداماتی که چهره دستگاه قضایی را مشوش می‌کند هدف اصلی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است که با توجه به وظیفه این مرکز در کشف و پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی در طول 9 ماه امسال تعداد 10 هزار و 519 فقره گزارش در زمینه‌های مختلف تهیه و یک هزار و 783 از این گزارشها به مراجع مسئول منعکس شده است.

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به بازرسی از مراکز اسناد و بایگانی اشاره کرد و گفت: در این مورد در شش ماهه امسال 40 مورد بررسی اسناد و بایگانی‌ها وجود داشته که نقاط ضعف شناسایی و به مراجع ذیربط ارائه شده است.

جهانگیر گفت: در صددیم تا ضریب امنیت اماکن قضایی را بالا برده وچنانچه بودجه لازم تامین گردد با خرید لوازم و تجهیزات و نصب آنها ضریب امنیتی و حفاظتی در دستگاه قضایی ارتقا یابد.