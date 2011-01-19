مبلغ گاز شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرزین درجلسه شورای معاونین وزارت اقتصاد تاکید کرد: دولت در سهمیه بندی و اعمال ضرایب اصلاح نرخ یارانه انرژی در قبوض، طوری برنامه ریزی کرده است که مصرف کنندگان معمولی حداقل قیمت های مصوب را بپردازند.

وی افزود: در حال حاضر میانگین قیمت برق پس از اصلاح قیمتها 45 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، این در حالی است که برخی اضافات از روی قبضها حذف شده و مصرف کننده تنها بابت مصرف، بدهی قبلی و سه درصد مالیات بر ارزش افزوده هزینه را پرداخت می کند.

فرزین در مورد نرخ جدید گاز نیز گفت: با وجودی که سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس بر روی رقم 100 تومان برای هر مترمکعب گاز با نمایندگان عضو کمیسیون به توافق رسیده بودیم، نرخ گاز خانگی را 70 تومان برای هر متر مکعب تعیین کردیم که البته این حداکثر قیمت و مربوط به کسانی است که بیش از میانگین متعارف خانوار، مصرف می کنند و گرنه مصرف کنندگان عادی، حداکثر 40 تا 45 تومان برای هر متر مکعب گاز پرداخت خواهند کرد.

قیمت آب

وی با یادآوری اینکه قبلا مصرف گاز در کشور به شدت غیربهینه بود، میزان صرفه جویی انجام شده در مصرف این حامل انرژی پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را، روزانه 20 میلیون مترمکعب اعلام کرد.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه تغییرات قیمت آب نیز با بیان اینکه تغییرات قیمت آب هم چشمگیر نیست، افزود: نرخ پیشین آب بها برای هر مترمکعب 130 تومان بود که در حال حاضر با 150 تومان افزایش به 280 تومان افزایش یافته و در مناطق روستایی نیز 90 تومان است.

وی تصریح کرد: براساس نرخهای جدید، کسانی که متناسب با الگوی مصرف معرفی شده، از آب استفاده کنند، در ماه حداکثر دو تا سه هزار تومان افزایش آب بها به نسبت قبل خواهند داشت.

کاهش 10 میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه به صرفه جویی های به عمل آمده پس از اصلاح نرخ بنزین در کشوراشاره کرد و افزود: هر چه به پایان سهمیه 100 تومانی بنزین نزدیک می شویم، میزان مصرف آن در کشور کاهش می یابد، به طور مثال در روز بیستم دی ماه، میزان مصرف به 44 میلیون لیتر کاهش یافت، در حالی که مصرف معمول کشور تا قبل از هدفمندسازی یارانه ها 54 تا 55 میلیون لیتر روزانه بود.

مصرف بنزین 700 تومانی

وی درباره میزان مصرف بنزین 700 تومانی توسط مردم نیز گفت: در روزهای اول اجرای قانون، میزان استفاده از بنزین 700 تومانی بسیار کم بود ولی به مرور و با پایان سهمیه بنزین این رقم در حال افزایش است، به نحوی که میانگین مصرف کمتر از یک میلیون لیتر در اوایل دی ماه، امروز به بالای هفت میلیون لیتر در روز رسیده است.

مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل

فرزین همچنین متوسط مصرف گازوئیل در کشور را پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به طور متوسط 95 میلیون لیتر روزانه عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم به تفکیک سخن بگوییم، میزان مصرف گازوئیل در بخش حمل ونقل در ابتدای دی ماه، حدود 54 میلیون لیتر روزانه بود که با اجرای قانون، به میانگین 44 میلیون لیتر رسید؛ به طوری که این رقم در روز بیستم دی ماه و مصادف با بارش گسترده برف در کشور ، به 35 میلیون لیتر کاهش یافت.

وی با بیان اینکه سیاست اصلی دولت در تنظیم نرخ گازوئیل این است که همه بتوانند از قیمت سهمیه 150 تومانی استفاده کنند، افزود: در حالی که بر اساس محاسبات، میانگین مصرف گازوئیل کشور 42 میلیون لیتر در روز است، برای ماه آینده روزانه معادل 45 میلیون لیتر گازوئیل 150 تومانی عرضه خواهد شد و این گواهی است بر این نکته که ما نمی خواهیم بخش حمل و نقل از گازوئیل 350 تومانی استفاده کند.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی درخصوص سهمیه گازوئیل بخش کشاورزی نیز گفت: دی ماه سال گذشته در بخش کشاورزی، روزانه معادل 450 میلیون لیتر گازوئیل مصرف می شد، این در حالی است که دی ماه امسال ، روزانه 497 میلیون لیتر گازوئیل 150 تومانی به کشاورزان اختصاص داده ایم، چون نمی خواهیم هیچ کشاورزی از گازوئیل 350 تومانی استفاده کند.

وی دلیل بروز برخی مشکلات و کمبود گازوئیل در روزهای اخیر را ذخیره سازی گازوئیل 150 تومانی از سوی مصرف کنندگان و نیز تداوم نسبی قاچاق گازوئیل به خارج از کشور به دلیل صرفه نسبی آن عنوان کرد.

گازوئیل مصرفی در بخش صنعت

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین درباره گازوئیل مصرفی بخش صنعت اظهار داشت: تا پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، سرانه میزان مصرف روزانه گازوئیل در بخش صنعت کشور، 7 میلیون و 600 هزار لیتر بود که در حال حاضر ، معادل پنج میلیون لیتر گازوئیل به طور روزانه با قیمت 150 تومان در اختیار این بخش قرار

می دهیم.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی افزود: به رغم اینکه براساس برآوردهایمان ، هیچ مشکل خاصی در ارتباط با مصرف گازوئیل مصرفی بخش صنعت وجود نخواهد داشت، در صورت بروز هر مشکل احتمالی نیز آمادگی کامل برای رفع آن وجود دارد.

وی افزود: در عین حال برای اینکه ممکن است نیازهای برآورد شده ای در بخش صنعت وجود داشته که محاسبه نشده باشد، معادل روزی یک میلیون لیتر گازوئیل به وزارت کشور داده ایم تا در صورت نیاز، توسط استانداری ها در استان ها توزیع شود.

فرزین همچنین میزان مصرف نفت کوره غیر نیروگاهی کشور پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را همراه با کاهش شدید اعلام و پیش بینی کرد در سال آینده، علاوه بر جلوگیری از رشد مصرف 5/6 درصدی سالیانه انرژی، حداقل 10 درصد کاهش مصرف داشته باشیم.