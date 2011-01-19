طرح مسکن مهر به اهداف مورد نظر دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عباسی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ابرکوه اظهار داشت: طرح مسکن مهر که یکی از مهمترین برنامه های دولت بوده است توانست تحولی عظیم در ساخت و ساز مسکن برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کند.
وی تصریح کرد: هم اکنون خوشبختانه این طرح به تمام اهداف خود دست یافته است.
وزیر تعاون اظهارداشت: این درحالیست که تاپایان سال جاری 500 هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور در اختیار ثبت نام کنندگان قرار خواهد گرفت.
عباسی ادامه داد: مسکن از دغدغه های اصلی مردم بود که خوشبختانه با اجرای این طرح بسیاری از افراد خانه دار خواهند شد.
وزیر تعاون افزود: هم اکنون بیش از یک میلیون نفر در کشور در قالب شش هزار و 500 تعاونی ثبت نام کرده اند.
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