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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

وزیر تعاون:

طرح مسکن مهر به اهداف مورد نظر دست یافت

طرح مسکن مهر به اهداف مورد نظر دست یافت

یزد - خبرگزاری مهر: محمد عباسی با اشاره به اینکه مسکن مهر موجب تحول در ساخت و ساز شده است، گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته این طرح به اهداف خود دست یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عباسی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ابرکوه اظهار داشت: طرح مسکن مهر که یکی از مهمترین برنامه های دولت بوده است توانست تحولی عظیم در ساخت و ساز مسکن برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون خوشبختانه این طرح به تمام اهداف خود دست یافته است.

وزیر تعاون اظهارداشت: این درحالیست که تاپایان سال جاری 500 هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور در اختیار ثبت نام کنندگان قرار خواهد گرفت.

عباسی ادامه داد: مسکن از دغدغه های اصلی مردم بود که خوشبختانه با اجرای این طرح بسیاری از افراد خانه دار خواهند شد.

وزیر تعاون افزود: هم اکنون بیش از یک میلیون نفر در کشور در قالب شش هزار و 500 تعاونی ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 1236260

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