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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۳

اصلاح/ مظفری ‌نیا:

نخبگان برای ارتقای سامانه بدون سرنشین وارد میدان شوند

نخبگان برای ارتقای سامانه بدون سرنشین وارد میدان شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون اداره آموزش و پژوهش وزارت دفاع با اشاره به امکانات دفاعی موجود در کشور گفت: دانشجویان، اساتید و نخبگان صنایع دفاعی باید برای تولید سامانه بدون سرنشین با تداوم پرواز وارد میدان شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رضا مظفری ‌نیا بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش استانی پدافند غیرعامل در ارومیه ضمن تاکید بر لزوم جلب همکاری دانشجویان و اساتید سراسر کشور، افزود: اکنون سامانه های بدون سرنشین صنعت دفاعی کشور درحال پیشرفت است که دانشجویان، اساتید و نخبگان صنایع دفاعی باید برای تولید سامانه بدون سرنشین با تداوم پرواز وارد میدان شوند.

وی با بیان اینکه همچنین جهت توسعه سامانه مخابراتی وIT نیز به حضور جوانان خلاق و توانمند نیاز جدی وجود دارد، اظهار داشت: هم اکنون 15 کانون تخصصی اعم از فن‌آوری نانو، مقابله با جنگ نرم و جنگ سخت، پدافند غیرعامل تعریف شده که متولیان این کانونها از جوانان مستعد، انقلابی و خلاق استقبال می‌ کنند.

وزارت دفاع آماده آموزش علوم دفاعی با همکاری دانشگاههای آذربایجان غربی است

معاون اداره آموزش و پژوهش وزارت دفاع از آمادگی این نهاد جهت آموزش علوم دفاعی با همکاری دانشگاه‌های آذربایجان غربی در این استان خبر داد و بیان داشت: برای آغاز همکاری با مسئولان دانشگاههای آذربایجان غربی در زمینه آموزش علوم دفاعی و امنیتی، مسئولان دانشگاه صنعتی مالک اشتر از ظرفیت و توان کافی برخوردار هستند.

مظفری نیا ادامه داد: امکانات لازم در دسترس مسئولان دانشگاه مالک اشتر قرار دارد تا مطابق با نیازهای استان پروژه‌ های آموزشی در عرصه‌های مختلف تعریف و با مشارکت گروه ‌های پژوهشی متشکل از دانشجویان این پروژه‌ها را عملیاتی کنند.

وی خاطر نشان کرد: دردانشگاه مالک اشتر دانشجویان مطابق با سیستم آموزش محوری در 35 رشته تحصیلی اعم از موشکی، فضایی، پدافند غیرعامل، نانو و... در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می‌کنند.

کد مطلب 1236261

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