شماره جدید مجله بین المللی "ترانسندنت فیلوسوفی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ترانسندنت فیلوسوفی ژورنال" تنها مجله تخصصی مطالعات مقایسه ‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی است که به زبان انگلیسی در غرب منتشر می‌شود.

این مجله از سال ۲۰۰۰ در لندن منتشر می‌ شود و نویسندگان و هیئت داوران آن از دانشگاههای معتبر اروپا، آمریکا و آسیا هستند.

آیت الله سید محمد خامنه ‌ای، پروفسور نصر، پروفسور چیتیک، پروفسور موریس، دکتر اعوانی، دکتر پازوکی، دکتر محقق داماد، دکتر دینانی، دکتر داوری، پروفسور می‌شو، پروفسور ضیایی، پروفسور لیمن، پروفسور لندولت و چند نفر دیگر برخی از هیئت داوران آن هستند.

همچنین شخصیتهایی همچون آیت الله سید محمد خامنه ‌ای، آیت الله محسن اراکی و دکتر سید سلمان صفوی از بنیانگذاران این مجله علمی پژوهشی هستند.

این مجله علاوه بر بریتانیا در مرکز اسناد فلسفی آمریکا "دایرکتوری بین المللی فلسفه و فیلسوفان" آمریکا ثبت شده است و به عنوان مجله‌ ای تخصصی و بین المللی در مطالعات مقایسه‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی معرفی شده است.



مقالات این شماره شامل: مقایسه نفس ازدیدگاه فلسفی دکارت و ملاصدرا (سید سلمان صفوی)؛ صیروت نفس از دیدگاه ملاصدرا (زیلان موریس)؛ بازخوانی دیدگاه اریک فروم راجع به موقعیت انسان (سید جواد میری)؛ مایس‌تر اکهارت (محمد معروف شاه)؛ مولوی و هنر روابط صلح آمیز انسانی (سما عارف)؛ تاثیر مناقشات غزالی و ابن رشد در تکامل اندیشه اسلامی (منور حق)؛ نگاه عرفانی دوریس لسینگ (شهرام کیایی)؛ پاسخ دین به طغیان متافیزیک مدرن غربی (بلال احمد دار)؛ اندیشه‌های سیاسی عملگرایانه مودودی (عبدالرحیم افاکی)؛ احباط و تکفیر (مریم کیانی فرید) هستند.