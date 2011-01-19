تنها 30 درصد مدارس فرسوده مقاوم سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، احمد محمد زاده عصر چهارشنبه در همایش شوراهای عالی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: نیاز سنجی انجام یافته در سال جاری نشان داد تمامی پروژه های شروع شده در این سازمان نیمه تمام رها شده و نیاز به توجه دارد.

وی با بیانبه اینکه در دهه فجر امسال انجام هیچ پروژه جدید در این سازمان آغاز نخواهد شد، اضافه کرد: در سالهای گذشته بیش از هشت هزار میلیون ریال برای ساخت یا نوسازی مدارس هزینه شده ولی تنها 20 درصد آنها به اتمام رسیده است.

محمودزاده همچنین به نقش شوراهای آموزش و پرورش در مدیریت و بهبود وضیعت آموزش و پرورش در جامعه اشاره کرد و افزود: موضوع آموزش و پرورش به عنوان یک دغدغه فرهنگی و ملی محسوب می شود و ضروری است با همفکری به حل مشکلات آن تلاش شود.

وی پرورش و تربیت را در کنار آموزش مهم ارزیابی کرد و ابراز داشت: باید پرورش از موضوع بخشی به فرا بخشی تبدیل گردد، چرا که امروز تاثیر پذیری دانش آموزان ما از محیط های مجازی و دور از دسترس بیشتر از خانه و مدرسه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خاطر نشان کرد: ما باید با برنامه ریزی دقیق و کنترل فرهنگی و اجتماعی به پرورش دانش آموزان هم راستا با ارزشهای اسلامی کمک کنیم.

در این همایش استاندار اردبیل نیز طی سخنانی کوتاهی نقش شوراها در بهبود روند آموزش و پرورش در جامعه را مهم دانست و تصریح کرد: مدیران و خادمان فرهنگی استان باید در فعالیتهای خود با دست کشیدن از شخصیت پرستی و بزرگنمایی به اثر گذاری آن در جامعه تلاش کنند.

سید حسین صابری بر ضرورت توجه به اصول آموزشی و پرورشی بر گرفته از الگو های اسلامی تاکید کرد و متذکر شد همه کارهای ما باید به فرهنگی تبدیل شود که اثر ماندگاری بیشتری داشته باشد.

در پایان این همایش از اعضا فعال شوراهای آموزش و پرورش در مدارس استان با اهدا تقدیر نامه و هدایایی تجلیل شد.