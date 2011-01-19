میز ریاست مدیران دسترنج مردم زاغه نشین و روستاییان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان حوزهای مقاومت بسیج کارمندی سراسر کشور که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: این میزها و پستهای مدیران نتیجه زحمات مردم زاغه نشین، روستاییان و افراد آفتاب خورده و دست پینه بسته میباشد و دسترنج مرفهان بیدرد جامعه، پولدارها نمیباشد که این افراد در زمان جنگ زحمتی برای انقلاب نکشیدند تازه گلایه هم میکردند که چرا جنگ اینقدر طولانی شده است.
وی اظهار داشت: باید مردم را راضی نگه داشت که یکی از آن راهها ادارات است که اولین وظیفه ادارات دوست داشتن مردم است و این امر یک ارزش و امتیاز محسوب میشود و ادارات باید به مردم به چشم برادر نگاه کنند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: دومین وظیفه ادارات تواضع و فروتنی در برابر مردم میباشد که این امر یک خلق و خو بسیار خوب است و پیامبر(ص) فرمودند هرکه تواضع کند خداوند او را بالا خواهد برد.
نوری همدانی سومین وظیفه ادارات کشور را امانت دانستن پستها عنوان کرد و گفت: این پستها و مقام موقتی هستند و یک مدتی در اختیار شخصی قرار داده میشود و بعد ازمدت در اختیار دیگری قرار میگیرد.
کلاسهای وهابیت در سیستان و بلوجستان کردستان تدریس میشود
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه کلاسهای وهابیت در سیستان و بلوجستان کردستان دایر است و درس وهابیت میدهند بیان داشت: در سیستان 100 طلبه را حاضر کردند و درس وهابیت میدهند که هزینه آن را عربستان میدهد و این خطر بزرگی برای ایران است بدلیل اینکه تمام کشتارهای افغانستان و عراق بوسیله وهابیت است.
نوری همدانی با اشاره به اینکه انقلاب به معنای تحول عمیق و ریشهدار میباشد اظهار داشت: انقلاب اسلامی یک امر سطحی نیست بلکه تحول عمقی و بزرگ است و زیر ساختها و زیر بناها را تغییر میدهد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه انوشیروانها و یزدگردها و ابوجهلها باید منقرض و نابود شوند بیان داشت: امروزه مستکبرین جهان پر و بالشان برچیده شده است.
وی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس و مقاومتهای شهدا و ایثارگران اضافه کرد: در زمان جنگ 35 دولت به صدام کمک میکردند ولی با ایمان به خدا کشورما سرانجام توانست پیروز جنگ باشند، در دنیا سازمانهای نظامی بسیار است ولی سازمان نظامی همچون ایران با ایمان و اعتقاد وجود ندارد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه در زمان قبل از انقلاب تعدادی از جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل به خارج میرفتند، گفت: دانشجویان ما در کشورهای خارجی با افکار غربی تربیت شده و شستشوی مغزی میشدند.
وی با اشاره به فتنه سال 88 و عکس العمل مردم اظهار داشت: مردم با ایمان و عقیده ، با نوشتن طومارها بیان داشتند تا آخرین قطره خونشان از این مملکت حفاظت خواهند کرد و به نمونه آن روز 9 دی ماه سال 88 است.
نوری همدانی با اشاره به سفرهای استانی خود به شهرهای فارس، کرمان، مازندران، گیلان و مشهد بیان داشت: امشب نیز به آذربایجان غربی خواهم رفت و باید به میان مردم رفت و در کنار مردم بود که این کارها اثرات فراوانی را در بر دارد.
وی در خصوص برنامههای سفر خود بیان داشت: در هر سفر با دانشگاهیان، نخبگان، قوای نظامی، مدیران اداری، خانوادههای شهدا و جانبازان و مردم جلسات داشتهام و این دیدارها و جلسات خیلی تأثیرگذار بوده است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در هر صنفی باید بسیجی حضور داشته باشد گفت: بسیجیان با اخلاص خودشان موازین انقلاب را عملی و حفظ کردهاند و این انقلاب به محرومان جامعه پر و بال و آگاهی داد و مستکتبران را منفورتر کرد.
وی ادامه داد: 26 سال رئیس جمهور تونس سر سپرده آمریکا بر این کشور حکومت میکرد که بالاخره مردم تونس همچون ایران قیام کردند و این انقلاب مردمی را رقم زدند.
امام خمینی (ره) اسلام ناب را به ایران آورد
استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه بدون حرکت مردم کاری از پیش نمیرود بیان داشت: اسلام، مردم و ولایت فقیه سه اصل نظام میباشد که امام راحل اسلام ناب را به ایران آورد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم با اذعان به اینکه میز ریاست مدیران دسترنج همان مردم زاغه نشین و روستاییان کشور است بر زحمات و تلاش این قشر جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان حوزهای مقاومت بسیج کارمندی سراسر کشور که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: این میزها و پستهای مدیران نتیجه زحمات مردم زاغه نشین، روستاییان و افراد آفتاب خورده و دست پینه بسته میباشد و دسترنج مرفهان بیدرد جامعه، پولدارها نمیباشد که این افراد در زمان جنگ زحمتی برای انقلاب نکشیدند تازه گلایه هم میکردند که چرا جنگ اینقدر طولانی شده است.
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