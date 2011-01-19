تیم والیبال کاله مازندران برابر حریف خود برنده اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در نور، از سری مسابقات والیبال دسته یک باشگاههای کشور، عصر چهارشنبه دو تیم کاله جوان آمل و شهدای نور در سالن ورزشی امام خمینی(ره) نور طبق برنامه قرار بودند به مصاف هم بروند.

قربان تونسی، ناظر فدراسیون والیبال در این دیدار به دلیل عدم حضور تیم شهدای نور، نتیجه بازی را سه بر صفر به سود کاله جوان آمل اعلام کرد.

این بازی قرار بود در سالن ورزشی امام خمینی(ره) نور برگزار شود در حالیکه این سالن در دست تعمیر بود و امکان برپایی مسابقه در آن وجود نداشت.

حاضر نشدن تیم شهدای نور در بازی و نبود سالن مسابقه به دلیل تعمیر اساسی سالن ورزشی امام خمینی(ره) نور مهم ترین علت برگزار نشدن این دیدار اعلام شد.

نقی ذکایی، سرمربی شهدای نور در این باره به مهر گفت: اسپانسر باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای نور عصر روز 28 دیماه قبل از بازی طی نامه کتبی اعلام کرده بود که به دلیل مشکلات مالی امکان ارائه فعالیت را ندارد و رسما استعفا داده است.

وی افزود: تعداد زیادی از بازیکنان به علت عدم دریافت حق الزحمه و حقوق در این بازی حاضر نشدند.

ذکایی ادامه داد: برای سر و سامان گرفتن تیم و رفع مشکل سالن و یا مشخص کردن یک سالن دیگر برای دیدار شهدای نور با کاله جوان از فدراسیون و باشگاه کاله جوان آمل فرصت کوتاه یک هفته ای خواسته که موافقت نشده و این موجب شد تا تیم شهدای نور نتواند در این دیدار حاضر و نتیجه را سه بر صفر واگذار کند.

ابوالقاسم نائیجی، سرمربی کاله جوان مازندران گفت: مسئولان نور باید فکری اساسی برای تهیه اسپانسر برای تیم آینده دار شهدای نور کنند.