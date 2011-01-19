رعایت حقوق افراد ضامن تداوم هر مجموعه ای است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار علی اکبر پورجمشیدیان ظهر چهارشنبه در نخستین همایش حقوقدانان سپاه عاشورا با اشاره بر التزام ضوابط و قوانین افزود: در هر نهاد، سازمان و حتی فراتر از آن حاکمیت و دولت اگر قوانین و ضوابط و حقوق افراد رعایت شود بی تردید باعث استمرار و تداوم آن مجموعه خواهد شد در غیر این صورت باید منتظر متلاشی شدن آن مجموعه ماند.

وی علت فروپاشی رژیم ستمشاهی فراگیر شدن ظلم و ستم دانست و خاطرنشان کرد: فرمانده و مدیری در مجموعه خود موفق است که در حوزه مدیریتی و فرماندهی خود از وجود کارشناسان و متخصصان مجرب و کار آزموده برخوردار شود که مسلم است با تک روی و تک محوری نمی توان کارها را پیش برد.

کارشناسان حقوقی بر تنظیم قرار دادها اشراف کامل داشته باشند

همچنین درادامه این همایش معاون حقوقی و امور مجلس سپاه تاکید کرد: ضروریست کارشناسان حقوقی بر تنظیم قرار دادها اشراف کامل داشته باشند تا حقی از کسی زایل نشود.

سردار محمد رضا یزدی بر سرآمد بودن سپاه در احقاق حقوق تاکید کرد.

مردم آذربایجان با عنصر بصیرت فتنه استکبار جهانی را شکست دادند

در ادامه این مراسم دادستان آذربایجان شرقی تاکید کرد: مردم آذربایجان با عنصر بصیرت فتنه استکبار جهانی را شکست دادند.

موسی خلیل اللهی طی سخنانی تعامل سپاه و دستگاه قضای را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: از آنجا که مهمترین رسالت سپاه، صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و لذا هرگونه تهدید و رویداد و جرایمی که بخواهد دستاوردهای انقلاب اسلامی را به مخاطره بیاندازد بی تردید در سایه تعامل سپاه و دستگاه قضای با شکست مواجعه خواهد شد.

خلیل اللهی با بیان اینکه بعضی ها خیال می کردند که آذربایجان می تواند آبستن حوادث سیاسی باشد سخت در اشتباه بودند، تصریح کرد: مردم غیور آذربایجان با برخورداری از دو عنصر بصیرت و ولایتمداری توانستند فتنه استکبار جهانی را با بن بست و شکست مفتضحانه مواجه سازد.

عزت نیروی مصلح درالتزام به قوانین است

همچنین در ادامه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان شرقی عزت نیروی مصلح را درالتزام به قوانین دانست.

حجت الاسلام محمد علی فرجی اظهار داشت: تمام پست ها و مسئولیت ها و مدیریت ها از دیدگاه اسلام از الطاف خفیه الهی است تا انسان بتواند در خدمت مخلوقات الهی استفاده کند و اگر غیر از این باشد حجابی است که مانع رسیدن انسان به کمال خواهد شد.

فرجی در ادامه با بیان اینکه عزت و اقتدار هر حکومت و نظامی وابسته به اقتدار و عزت نیروهای مسلح است خاطر نشان کرد: بی تردید اقتدار و عزت نیروهای مسلح نیز در سایه نظم، انظباط، التزام به قوانین و ضوابط پدید می آید والا صرفا با تجهیزات نظامی اقتدار بدست نمی آید.

این همایش یکروزه، با سخنرانی های کارشناسان و اساتید حقوقی امروز به کار خود پایان دادند.

اولین کارگاه آموزشی معاونت حقوقی سپاه عاشورا با حضور فرماندهان و مسئولان و کارشناسان حقوقی سپاه عاشورا در آمفی تئاتر شهدای عاشورا برگزار شد.