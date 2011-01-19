به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدرسول موسوی نژادیان بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری نخستین جشنواره بین المللی نرم افزاری قرآنی خبر داد و بیان داشت: این جشنواره در قالب جشنواره «منظومه آیات» در بخشها و استانهای مختلف کشور به صورت ملی برگزار میشود.
وی در خصوص هدف از برگزاری این جشنواره بیان داشت: شناسایی نرم افزارهای قرآنی در سطح داخل و خارج کشور، شناسایی نقاط قوت و ضعف نرم افزارهای تولید شده، شناسایی نیازمندهای مردم با توجه به شرایط و شبهات روز از اهداف برگزاری این جشنواره است.
موسوی نژادیان اضافه کرد: حمایت از آثار تولید شده برای تولیدات و توزیع گستردهتر برای نرم افزارهای قرآنی دارای ظرفیتهای لازم و تجلیل از تولیدکنندگان نرم افزارهای قرآنی از دیگر اهداف برگزاری جشنواره بین المللی نرم افزاهای قرآنی است.
سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ادامه داد: این جشنواره به هفت زبان زنده دنیا شامل انگلیسی، فارسی، عربی، اردو، مالایی، ترکی آذری و استانبولی برای نخستین بار در کشور در این استان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز ارسال آثار به این جشنواره بیان داشت: آثار ارائه شده و راه یافته به جشنواره نرم افزارهای قرآنی در قالب نمایشگاهی برای عرضه و نمایش تولیدات قرآنی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع و محوریت مسائل قرآنی را از جمله برنامههای جانبی این نمایشگاه و جشنواره ذکر کرد و افزود: در طول ایام برگزاری نمایشگاه 6 نشست تخصصی برگزار خواهد شد.
وی در خصوص قالب و محور آثار ارائه شده به نخستین جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی گفت: آثار ارائه شده به دبیرخانه باید در حوزههای نرم افزارهای رسانهای، نرم افزارهای تلفن همراه، پایگاههای اینترنتی و جوامع مجازی با محوریت قرآن و مسائل پیرامونی و وابسته به آن باشد.
موسوی نژادیان با اشاره به اینکه امسال این جشنواره برای نخستین بار در کشور برگزار میشود در خصوص کشورهای شرکت کننده در این جشنواره، بیان داشت: امسال کشورهایی چون پاکستان، هند، کشورهای عربی اسلامی، آذربایجان، مالزی و ترکیه در این جشنواره شرکت خواهند کرد.
وی ادامه داد: سال آینده و دورههای بعدی برگزاری این جشنواره تعداد کشورهای شرکت کننده و حوزههای تولیدات و نرم افزارها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم خاطر نشان کرد: جشنواره نرم افزارهای قرآنی در قم با همکاری و مشارکت مرکز همکاری، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور، استانداری، مرکز فناوری رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار میشود.
موسوی نژادیان اضافه کرد: موسسه نظام صنفی رایانه کشور به عنوان مجری برگزاری این جشنواره در حال انجام اقدامات لازم در جهت اطلاع رسانی به مراکز و تولیدکنندگان نرم افزاهای قرآنی در سطح کشور و خارج از کشور میباشد.
سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تاکید کرد: جامعه المصطفی در شناسایی و معرفی مراکز فعال در این حوزه و ارتباط گیری با آنها همکاری موثری داشته است.
بر پایه این گزارش نمایشگاه این جشنواره از اول تا ششم اسفندماه امسال در نمایشگاه دائمی استان قم برگزار می شود.
