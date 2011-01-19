۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۸

اسفندماه امسال؛

اولین جشنواره بین المللی نرم افزاهای قرآنی در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از برگزاری نخستین جشنواره بین المللی نرم افزاهای قرآنی در اسفندماه امسال در این استان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدرسول موسوی نژادیان بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری نخستین جشنواره بین المللی نرم افزاری قرآنی خبر داد و بیان داشت: این جشنواره در قالب جشنواره «منظومه آیات» در بخش‌ها و استان‌های مختلف کشور به صورت ملی برگزار می‌شود.

وی در خصوص هدف از برگزاری این جشنواره بیان داشت: شناسایی نرم افزارهای قرآنی در سطح داخل و خارج کشور، شناسایی نقاط قوت و ضعف نرم افزارهای تولید شده، شناسایی نیازمندهای مردم با توجه به شرایط و شبهات روز از اهداف برگزاری این جشنواره است.

موسوی نژادیان اضافه کرد: حمایت از آثار تولید شده برای تولیدات و توزیع گسترده‌تر برای نرم افزارهای قرآنی دارای ظرفیت‌های لازم و تجلیل از تولیدکنندگان نرم افزارهای قرآنی از دیگر اهداف برگزاری جشنواره بین المللی نرم افزاهای قرآنی است.

سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ادامه داد: این جشنواره به هفت زبان زنده دنیا شامل انگلیسی، فارسی، عربی، اردو، مالایی، ترکی آذری و استانبولی برای نخستین بار در کشور در این استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز ارسال آثار به این جشنواره بیان داشت: آثار ارائه شده و راه یافته به جشنواره نرم افزارهای قرآنی در قالب نمایشگاهی برای عرضه و نمایش تولیدات قرآنی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

 سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع و محوریت مسائل قرآنی را از جمله برنامه‌های جانبی این نمایشگاه و جشنواره ذکر کرد و افزود: در طول ایام برگزاری نمایشگاه 6 نشست تخصصی برگزار خواهد شد.

وی در خصوص قالب و محور آثار ارائه شده به نخستین جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی گفت: آثار ارائه شده به دبیرخانه باید در حوزه‌های نرم افزارهای رسانه‌ای، نرم افزارهای تلفن همراه، پایگاه‌های اینترنتی و جوامع مجازی با محوریت قرآن و مسائل پیرامونی و وابسته به آن باشد.

موسوی نژادیان با اشاره به اینکه امسال این جشنواره برای نخستین بار در کشور برگزار می‌شود در خصوص کشورهای شرکت کننده در این جشنواره، بیان داشت: امسال کشورهایی چون پاکستان، هند، کشورهای عربی اسلامی، آذربایجان، مالزی و ترکیه در این جشنواره شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: سال آینده و دوره‌های بعدی برگزاری این جشنواره تعداد کشورهای شرکت کننده و حوزه‌های تولیدات و نرم افزار‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم خاطر نشان کرد: جشنواره نرم افزارهای قرآنی در قم با همکاری و مشارکت مرکز همکاری، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور، استانداری، مرکز فناوری رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار می‌شود.

 موسوی نژادیان اضافه کرد: موسسه نظام صنفی رایانه کشور به عنوان مجری برگزاری این جشنواره در حال انجام اقدامات لازم در جهت اطلاع رسانی به مراکز و تولیدکنندگان نرم افزاهای قرآنی در سطح کشور و خارج از کشور می‌باشد.

 سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تاکید کرد: جامعه المصطفی در شناسایی و معرفی مراکز فعال در این حوزه و ارتباط گیری با آن‌ها همکاری موثری داشته است.

بر پایه این گزارش نمایشگاه این جشنواره از اول تا ششم اسفندماه امسال در نمایشگاه دائمی استان قم برگزار می شود.

کد مطلب 1236271

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
