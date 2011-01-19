مسئولان خود را به علوم نوین اجتماعی تجهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت‌ الاسلام محمد حسین شمس بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش استانی پدافند غیرعامل در ارومیه با اشاره به فعالیت کور مخالفان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های بیگانه، افزود: در این شبکه ها از روشهای نوین روانشناسی جهت القای مفاهیم به مخاطب استفاده شده که باید مسئولان و مردم با مشارکت یکدیگر ترفندهای جدید دشمنان را شناخته و خود را به این علوم نوین اجتماعی برای مقابل با تهدیدهای موجود تجهیز کنند.

وی با بیان اینکه امروزه مخالفان انقلاب با حرکت روی محور دین درصدد خشک کردن ریشه این نظام آمده اند، اظهار داشت: هم اکنون ایادی استکبار جهانی از رسانه‌های جمعی، صوتی، تصویری و سایتهای اینترنتی جهت تخریب نظامهای اسلامی به ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند.

نماینده آیت ‌الله نوری همدانی در امور استانها بیان داشت: با توجه به اینکه امروزه مخالفان اسلام از ابزارهای ارتباط جمعی جهت دست ‌یابی به منافع شوم خود نهایت استفاده را می‌کنند، باید سران کشورهای اسلامی به ویژه ایران با حفظ هوشیاری خود نسبت به خنثی کردن تهدیدهای شوم دشمنان تلاش مضاعف داشته باشند.

حجت الاسلام شمس خاطرنشان کرد: کارگردانان این رسانه‌های گروهی از طریق مطرح کردن مسائل سیاسی همچنین با ایجاد تفرقه بین احزاب و فرقه‌های مختلف درصدد نابودی جریان فرهنگی اسلام بوده که مسلمانان و مسئولان نظامهای اسلامی باید به طور مداوم به تهدید شناسی پرداخته تا لحظه‌ای از دشمنان و نیرنگ‌های آنان غافل نشوند.