به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سرمربیان تیم­های حاضر در تورنمنت شش جانبه امارات ساعت 14:30 امروز در هتل میلنیوم شهر دبی برگزار شد. به غیر از علی دایی سرمربی پرسپولیس، "میرکولو لوچسکیو" سرمربی رومانیایی شاختار دونتسک اوکراین، "گابریل کالدرون" سرمربی آرژانتینی الهلال عربستان و "ایگور کورنیت" سرمربی زنیت سنت پترزبورگ در این نشست خبری حضور داشتند.

علی دایی در این نشست در مورد تورنمنت شش جانبه امارات گفت: به نظرم تورنمنت خوبی است و تیم ما می‌تواند قبل از شروع دوباره لیگ از فرصت بازی با تیم‌های صاحب سبک اروپایی استفاده کرده و فاصله خود را با این تیم­ها بسنجد.

وی افزود: چنین فرصت‌هایی برای تیم‌های آسیایی کمتر پیش می‌آید و می­توانیم با استفاده از این فرصت ضعف­های‌مان را پوشش دهیم تا به آمادگی لازم برای ادامه لیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان آسیا برسیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که "حضور شما در تیم پرسپولیس چه کمکی به پیشرفت فوتبال ایران می‌کند؟"، تصریح کرد: آمدن من به پرسپولیس تنها برای کمک به این تیم و فوتبال ایران بود، به عنوان یک ایرانی وظیفه خود می­دانم با وجود افتخارات زیادی که در عرصه فوتبال کسب کرده­ام، با تیم پرسپولیس نیز به موفقیت برسیم.

علی دایی درباره وضعیت فعلی پرسپولیس، گفت: در خط حمله مشکل خاصی نداریم و با جذب وحید هاشمیان بعد از این می‌توانیم بسیار بهتر از گذشته حاضر شویم. هر چند دوست داشتم بازیکنانی که اکنون در جام ملت­های آسیا حضور دارند، نیز در جمع ما بودند تا در کنار هم به آمادگی مناسب­تری دست پیدا کنیم.

طبق برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزاری تورنمنت شش جانبه امارات، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 19:30 دقیقه فردا پنجشنبه در نخستین دیدارش در ورزشگاه الشباب برابر اسپارتاپراگ به میدان می‌رود. دیدار دوم شاگردان علی دایی در مرحله گروهی این تورنمنت ساعت 19:30 دقیقه دوشنبه هفته آینده برابر زنیت سنت پترزبورگ روسیه برگزار خواهد شد.

تیم‌های حاضر در تورنمنت شش جانبه امارات در دو گروه سه تیمی به مصاف هم می‌روند. در گروه اول، تیم‌های شاختار دونتسک اوکراین، زیلینا اسلواکی و الهلال عربستان حضور دارند و در گروه دوم پرسپولیس به مصاف زنیت سنت پترزبورگ و اسپارتا پراگ جمهوری چک می‌رود.