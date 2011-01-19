وعده افزایش وام ازدواج تا سقف 5 میلیون تومان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مهرداد بذرپاش رئیس وقت سازمان ملی جوانان در آذرماه سالجاری افزایش وام چهار میلیونی ازدواج به پنج میلیون تومان را وعده داده بود، امروز محمود بهمنی از افزایش وام ازدواج تا سقف وعده داده شده و اجرای آن از ابتدای سال 90 خبر داد.



این وام که قبل از دولت نهم 500 هزار تومان بود در دولت نهم به چهار میلیون تومان رسید که به گفته مهرداد بذرپاش در همایش تجلیل از فعالان عرصه ازدواج سازمان بهزیستی در هفته ازدواج، هیئت دولت در تاریخ 16 آذر سالجاری افزایش آنرا تا سقف 5 میلیون تومان تصویب کرد.



پرویز کرمی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان ملی جوانان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این وام که تا به حال در حدود دو میلیون تومان به ازای هر نفر بوده بنا بر اعلام رئیس بانک مرکزی از سال آینده به پنج میلیون تومان برای هر زوج افزایش خواهد یافت.



وی این تصمیم بانک مرکزی را در راستای محقق کردن طرح سازمان ملی جوانان و مصوبه هیئت دولت دانست.