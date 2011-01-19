جشنواره نماز و نیایش اثر مستقیمی در کمال معنوی جوانان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسن عالمی عنوان کرد: اگر بخواهیم به جوانان خدمت بزرگی کنیم باید آنها را با مبانی و مفاهیم نماز و مناجات آشنا کنیم.



وی افزود: وقتی این مفاهیم در اختیار جوانان قرار گیرد، به طور طبیعی آنها خواهند توانست زندگی روزمره و عادی خود را مدیریت کنند و راه رشد و کمال معنوی خود را طی کنند.



آیت الله عالمی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این جنبه را مدیریت و به جوانان خط فکری دهیم، به آنها فرصت خواهیم داد تا زندگی خود را به نحو احسن مدیریت کرده و به رشد و ارتقاء مناسب که نتیجه کمال اجتماعی ما و کشور است برسند.



وی با اشاره به برگزاری جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین در قم گفت: برگزاری این قبیل جشنواره‌ها و سمینارها تأثیر مستقیمی در کمال اجتماعی و فردی جوانان دارد.



نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: یکی از ابزاری که به رشد دینی و معنوی جوانان کمک می‌کند، رسانه ملی و فیلم‌هایی است که از این رسانه پخش می‌شود.



وی تاکید کرد: رسانه ملی در اندازه‌های واقعی خود ظاهر نشده و به نظر می‌رسد باید تلاش بیشتری در زمینه انتقال معارف اسلامی به آحاد جامعه به ویژه جوانان داشته باشد.

