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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۱۸

عالمی:

جشنواره نماز و نیایش اثر مستقیمی در کمال معنوی جوانان دارد

جشنواره نماز و نیایش اثر مستقیمی در کمال معنوی جوانان دارد

قم - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: برگزاری جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین تاثیر مستقیمی در کمال معنوی جوانان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسن عالمی عنوان کرد: اگر بخواهیم به جوانان خدمت بزرگی کنیم باید آنها را با مبانی و مفاهیم نماز و مناجات آشنا کنیم.

وی افزود: وقتی این مفاهیم در اختیار جوانان قرار گیرد، به طور طبیعی آنها خواهند توانست زندگی روزمره و عادی خود را مدیریت کنند و راه رشد و کمال معنوی خود را طی کنند.

آیت الله عالمی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این جنبه را مدیریت و به جوانان خط فکری دهیم، به آنها فرصت خواهیم داد تا زندگی خود را به نحو احسن مدیریت کرده و به رشد و ارتقاء مناسب که نتیجه کمال اجتماعی ما و کشور است برسند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین در قم گفت: برگزاری این قبیل جشنواره‌ها و سمینارها تأثیر مستقیمی در کمال اجتماعی و فردی جوانان دارد.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: یکی از ابزاری که به رشد دینی و معنوی جوانان کمک می‌کند، رسانه ملی و فیلم‌هایی است که از این رسانه پخش می‌شود.

وی تاکید کرد: رسانه ملی در اندازه‌های واقعی خود ظاهر نشده و به نظر می‌رسد باید تلاش بیشتری در زمینه انتقال معارف اسلامی به آحاد جامعه به ویژه جوانان داشته باشد.
 

کد مطلب 1236278

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