عراق دیگر کشور دوره صدام نیست که همسایگان را تهدید کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، نوری المالکی امروز هیئتی از اعضای کنگره آمریکا را به حضور پذیرفت.



در این دیدار، روابط عراق و آمریکا و راههای توسعه آن در تمام سطوح به ویژه اقتصادی، آموزشی و تسلیحاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



مالکی در این دیدار تاکید کرد : نیروهای مسلح ما اعم از ارتش و پلیس برای مقابله با هر گونه تجاوزگری توانمند شده اند و توان آنها برای بسط و گسترش امنیت و ثبات روز به روز بیشتر می شود و ما در مسیر تشکیل دولت قانون و نهاد محور و منحصر شدن سلاح در اختیار دولت قرار داریم.



وی گفت : بازگشت عراق به محیط عربی خود یک عامل قدرت به شمار می رود و ما میزبانی نشست آتی سران عرب را در بغداد بر عهده داریم و عراق پل ارتباط میان کشورهای منطقه و خدمت امنیت و ثبات و شکوفایی آن خواهد شد.



نخست وزیر عراق خاطر نشان کرد : عراق دیگر کشور که همانند دوران رژیم سابق، امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند، نیست ولی ما در عین حال به هیچ کشوری اجازه تجاوز به مرزهای خود را نخواهیم داد و خواهان حل تمام مشکلات با کشورهای همسایه از راههای مسالمت آمیز و برقراری روابط صحیح بر اساس احترام و همکاری و منافع مشترک هستیم .



مالکی بار دیگر بر عزم دولت عراق برای حمایت از اقلیتهای دینی به ویژه مسیحیان در برابر طرحهای جنایتکارانه ای که وحدت همه عراقی ها را هدف قرار می دهد، تاکید کرد.



از سوی دیگر، اعضای هیئت کنگره آمریکا نیز با تبریک به مالکی به خاطر تشکیل دولت مشارکت ملی با شرکت همه طیفهای ملت عراق از تحولات جاری و پیشرفت در روند سیاسی این کشور تمجید کردند.



اعضای این هیئت بار یگر بر حمایت آمریکا از دولت عراق و تلاشهای آن در جهت تثبیت امنیت و ثبات و توسعه اقتصادی و بازسازی این کشور تاکید کردند.