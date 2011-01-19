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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۱۷

طی پیامی؛

هاشمی‌رفسنجانی ارتحال آیت‌الله سیدعلی هاشمی گلپایگانی را تسلیت گفت

هاشمی‌رفسنجانی ارتحال آیت‌الله سیدعلی هاشمی گلپایگانی را تسلیت گفت

رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام طی پیامی ارتحال آیت‌الله سیدعلی هاشمی گلپایگانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله اکبرهاشمی رفسنجانی بدین شرح است: خبر ارتحال عالم ربانی آیت‌الله سیدعلی هاشمی گلپایگانی از علمای بزرگ تهران موجب تأسف و تأثر خاطر گردید.

 ارتحال این عالم بزرگوار را که در طول عمر پربرکت خود علاوه بر جلسات فقه و اصول و تفسیر به ارشاد و تربیت قشرهای مختلف بخصوص جوانان اهتمام ویژه داشت به حوزه‌های علمیه، علما، روحانیت و مردم تهران بویژه اهالی منطقه یوسف‌آباد، بازماندگان، شاگردان و علاقمندانش تسلیت می‌گویم.
 
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور علو درجات و برای بازماندگان و بیت محترم ایشان صبر و اجر مسئلت می‌کنم.
 
 
 
 
کد مطلب 1236280

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