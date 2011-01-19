به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیتالله اکبرهاشمی رفسنجانی بدین شرح است: خبر ارتحال عالم ربانی آیتالله سیدعلی هاشمی گلپایگانی از علمای بزرگ تهران موجب تأسف و تأثر خاطر گردید.
ارتحال این عالم بزرگوار را که در طول عمر پربرکت خود علاوه بر جلسات فقه و اصول و تفسیر به ارشاد و تربیت قشرهای مختلف بخصوص جوانان اهتمام ویژه داشت به حوزههای علمیه، علما، روحانیت و مردم تهران بویژه اهالی منطقه یوسفآباد، بازماندگان، شاگردان و علاقمندانش تسلیت میگویم.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور علو درجات و برای بازماندگان و بیت محترم ایشان صبر و اجر مسئلت میکنم.
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