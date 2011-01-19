ناصر میرمرسلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خلخال اظهار داشت: تلاش می کنیم این دوره از مسابقات را به صورت سراسری و همزمان با دهه فجر سال جاری برگزار نماییم.

وی با اشاره به استقبال گسترده ورزشکاران خلخال و سایر شهرستانهای استان از پیست اسکی این شهر اضافه کرد: در طی چند سال اخیر ورزشهای زمستانی از جمله اسکی و تیوپ‌سواری در استان توسعه مطلوبی داشته بطوریکه شاهد حضور ورزشکاران سایر استانها نیز در پیستهای استان هستیم.

رئیس تربیت بدنی شهرستان خلخال با بیان اینکه در آغاز فصل زمستان با توجه به کمبود بارش برف ورزشکاران با مشکلاتی مواجه بودند، افزود: طی هفته گذشته بارشهای خوبی را در این شهرستان شاهد بودیم که این مهم شرایط را برای برگزاری سومین فستیوال ورزشهای زمستانی فراهم کرده است.

وی از آغاز ورزشهای زمستانی اسکی و تیوپ‌سواری در تفرجگاه اندبیل این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: ورزشهای زمستانی از دیروز با حضور گسترده جوانان و ورزشکارانی از استانهای گیلان و آذربایجان شرقی و زنجان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

میرمرسلی همچنین از عدم نصب تله‌کابین در تفرجگاه اندبیل و پیست اسکی این شهرستان به شدت انتقاد کرد و ابراز داشت: با وجود اینکه وسایل تله‌ کابین خلخال پنج سال است خریداری شده است، اما این تجهیزات هنوز نصب نشده و دستگاه‌ها در معرض پوسیدگی و از بین رفتن هستند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ورزشکاران خلخال و علاقه‌مندان به صنعت گردشگری نیز از بی توجهی مسئولان مربوطه در این خصوص ناراضی هستند.