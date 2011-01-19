به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در مورد بازی تیم ملی ایران برابر کره‌جنوبی در مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم ملی بازی بسیار سختی را پیش رو دارد اما بازیکنان ما استحقاق پیروزی برابر کره‌جنوبی را دارند.

وی با بیان اینکه بازیکنان تیم ملی تنها باید در آن بازی مهم تلاش خود را بیشتر کنند، اضافه کرد: عیار اصلی تیم ملی ایران در بازی با کره مشخص می‌شود و مطمئنم بازیکنان با نمایشی غیرتمندانه می‌توانند در آن بازی پیروز شوند.

وی در ادامه در مورد اردوی تیم ملی در ترکیه اظهار داشت: با توجه به گزارش کادرفنی و همچنین صحبت‌هایی که پس از اردوی ترکیه با بازیکنان داشتم، به این نتیجه رسیدم استیل آذین اردوی بسیار خوبی را برگزار کرده و کادرفنی توانسته است از لحاظ بدنی بازیکنان را به شرایط مطلوب برساند.

وی با اشاره به اینکه تا شروع نیم فصل چند روزی باقی مانده و باید روند صعودی‌مان در تمرینات را ادامه دهیم، تاکید کرد: از وضعیت بازیکنان و تلاش و جدیت‌شان در تمرینات متوجه شدم آنها واقعا دوست دارند تا شرایط تیم بهتر شود و جایگاه استیل آذین در جدول بهبود یابد که امیدوارم نتیجه تلاش خود را در نیم فصل دوم ببینند.

پروین در پایان در مورد عملکرد محمد غلامی در تیم ملی گفت: محمد همیشه تمام تلاش خود را در بازی‌هایی که به میدان می‌رود، انجام می‌دهد و مهاجم خوبی است. امیدوارم با اعتماد کادر فنی تیم ملی در بازی‌های آینده بیشتر موفق باشد.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 20:05 روز شنبه هفته پیش رو در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه به مصاف هم می‌روند.