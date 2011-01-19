رویکرد جدید فرهنگی کشور باید به سمت توجه به مبانی فرهنگ بومی برود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد بعدازظهر امروزچهارشنبه در کارگروه فرهنگ و هنر استان یزد، همچنین بر ضرورت استفاده صحیح از بودجه های فرهنگی تاکید کرد و اظهار داشت: بودجه های فرهنگی باید برای ایجاد نشاط و نوآوری فرهنگی و فکری و در مسیر پاسخ به نیازهای زمان و براساس سازوکار و مقتضیات هر استان و شهرستان تعریف، تأمین و هزینه شود.

رئیس جمهور از اختصاص سالیانه 25 میلیارد تومان بودجه فرهنگی به مدت پنج سال برای استان یزد خبر داد و گفت: اگر طرح ها و پروژه های مناسبی تعریف شود که افزایش تولیدات فرهنگی و تقویت مبانی فرهنگ بومی را به دنبال داشته باشد، سقف بودجه اختصاصی برای استان حذف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد فرهنگی دولت به معنای سرعت بخشیدن به فعالیت‌های گذشته نیست، بلکه هدف تولید آثار فرهنگی، نوآوری، بازیابی و احیای فرهنگی است.

احمدی نژاد با بیان اینکه هیچ گاه در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مقوله فرهنگ به عنوان عنصر اصلی توجه نشده است، اظهار داشت: اگرچه فعالیت های زیادی انجام شده اما عمدتاً پراکنده و بدون توجه به مبانی بومی بوده است. از این رو ضرورت دارد مبانی و روش های فرهنگی خود را به طور شفاف تبیین و ارایه کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: محور فعالیت های فرهنگی باید آشنا کردن دلها و جان های مردم با امام هستی باشد. متأسفانه در طول سالیان گذشته از داشته های غنی فرهنگی خودمان از جمله انتظار، امامت و ولایت غافل شده ایم که ضرورت دارد این ظرفیت های فرهنگی را هرچه بیشتر تبیین و منتشر کنیم.

احمدی نژاد افزود: فعالیت فرهنگی به معنای این است که به مردم یادآوری شود که منتظر هستند و زیبایی های هستی جز با پیروی از امام، امکان وقوع ندارد.

در این جلسه، پیشنهادات کارگروه در 10 محور به منظور ارتقای سطح فرهنگی استان یزد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد تعدادی از پیشنهادات برای تصویب نهایی در جلسه استانی هیأت دولت مطرح شود.



