آیت الله نوری همدانی امشب وارد ارومیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بر اساس اعلام ستاد برگزاری و هماهنگی برنامه های آیت الله نوری همدانی در سفر به آذربایجان غربی این روحانی عالیقدر شامگاه چهارشنبه 29 دی وارد ارومیه و تا روز دوشنبه چهارم بهمن ماه سالجاری در برنامه های مختلفی شرکت خواهد کرد.

دیدار با علما و روحانیون در محل مصلای امام خمینی(ره) با هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی و سپاه شهدای آذربایجان غربی و شرکت در مراسم شبی با قرآن در محل مصلای ارومیه با هماهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برنامه های روز پنج شنبه 30 دی آیت الله نوری همدانی در سفر به آذربایجان غربی است.

دیدار با دو خانواده شهید انقلاب و هشت سال دفاع مقدس با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دیدار با مدیران و قضات با هماهنگی اداره کل دادگستری در محل مصلای امام خمینی(ره) در دو نوبت صبح و عصر از برنامه های روز دوم سفر این مرجع عالیقدر به آذربایجان غربی اعلام شده است.

آیت الله نوری همدانی طی روز سوم سفر خود به آذربایجان غربی با خانواده های مجروحین و متوفیان سانحه هوایی در نوبت صبح و با دانشگاهیان، فرهیختگان و فرهنگیان و نخبگان با هماهنگی دانشگاه ارومیه و اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در نوبت عصر دیدار خواهد داشت.

دیدار عمومی بانوان و خانواده شهدا، ایثارگران و شرکت کنندگان در کنگره بین المللی حضرت زینب(س) و دیدار عمومی با مردم ارومیه در مصلای این شهرستان برنامه های روز چهارم سفر آیت الله نوری همدانی به آذربایجان غربی اعلام شده است.

ستاد هماهنگی برنامه های سفر آیت الله نوری همدانی به آذربایجان غربی همچنین اعلام کرده این مرجع عالیقدر روز دوشنبه چهارم بهمن ماه سالجاری قبل از بازگشت به قم با نیروهای نظامی شامل سپاه، بسیج، ارتش و مرزبانی و انتظامی آذربایجان غربی دیدار خواهد کرد.