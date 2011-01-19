اعطای تسهیلات کم بهره به گاوداریها و مرغداریهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان عصر چهارشنبه در همایش یک روزه کشاورزان، باغداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها هدف از اجرای هدفمندی یارانه ها را در بخش کشاورزی حمایت از تولیدکنندگان در جهت تأمین امنیت غذایی عنوان کرد.

وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص نحوه تأمین سوخت واحد های تولیدی بخش کشاورزی گفت: سهمیه سوخت واحدهای تولیدی طبق روال قبلی در سامانه سوخت قرار گرفته و واحدهای تولیدی می توانند سوخت مورد نیاز 15 روزه خود را با نرخ 165 ریال از سامانه سوخت تحویل و مابه التفاوت باقی مانده را تا هزار و 500 ریال تا آخر سال جاری تسویه کنند.

سهیمه نهاد های دامی یارانه دار یک و نیم برابر می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از تأمین نهاده های دامی یارانه دار اعم از گندم و جو به نرخ های هزار و 750 ریال و دو هزار 900 ریال خبر داد و افزود: تاکنون 39هزار تن جو و 60 هزار تن گندم به استان ابلاغ شده که در صورت جذب تا 60 هزار تن جو و 130 هزار تن گندم به سهمیه استان اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان گفت: جهت خرید سوخت مراکز تولیدی بخش کشاورزی نقدینگی مورد نیاز از طریق ارائه تسهیلات بانکی توسط بانک کشاورزی استان تأمین خواهد شد.

1229 دستگاه تراکتور در آذربایجان شرقی تعویض می شوند

مسعود محمدیان از جایگزینی هزار و 229 دستگاه تراکتور و 16 دستگاه کمباین بالای 13 سال تا پایان سالجاری خبر داد و افزود: کشاورزان جهت استفاده از تسهیلات ویژه و تعویض تراکتورهای فرسوده به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز خدمات کشاورزی مراجعه و ثبت نام کنند.

وی همچنین افزود: در راستای اصلاح مصرف سوخت سیستم گرمایشی 112 واحد مرغداری، 92 واحدگاوداری شیری بالای 20 رأس مولد نوسازی شده و تأمین 840 رأس تلیسه برای توسعه گاوداری های شیری در جریان سال جاری انجام شده و با اجرای کشاورزی حفاظتی در سطح 17هزار و 500 هکتار با تأمین 105 دستگاه ادوات کشاورزی ضمن افزایش بهره وری در مصرف سوخت و آب از تردد اضافی ماشین آلات در مزارع کاشته شده است.

رئیس سازمان کشاورزی استان همچنین گفت: در بسته سیاستی و حمایتی بخش کشاورزی اجرای یک سری طرح ها تحت عنوان بهینه سازی مصرف سوخت در واحد های مرغداری و گاوداری به مرحله اجرا درآمده و منجر به کاهش 30 الی 50 درصد سوخت شده اند.

محمدیان با اشاره به اعلام قیمت حاملهای انرژی واحد های مرغداری با تأکید بر هدفمند کردن مصرف سوخت گفت: اصل تداوم و پایداری تولید بوده لذا امیدواریم مدیران واحدهای تولیدی با طرح های ابتکاری گامهای عملی در کاهش مصرف سوخت و افزایش تولید داشته باشند.

وی؛ کاهش هزینه های تولید، بهبود راندمان تولید در واحدهای مرغداری و بهبود مصرف سوخت را از طریق تغییر سیستم گرمایشی و اتوماسیون تهویه از اهداف این طرح برشمرد.

محمدیان افزود: با هماهنگی های انجام شده با دستگاههای ذیربط و با همکاری سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و اتحادیه مرغداران استان طی محاسبات انجام شده بطور متوسط به ازای هر واحد مرغداری مبلغ 125 میلیون ریال برای تجهیزات گرمایشی و 45 میلیون ریال برای اتوماسیون تهویه هزینه می شود و مبلغ 380 میلیون ریال نیز جهت سیستم اتوماتیک هوادهی و بهسازی تأسیسات از محل تسهیلات بانکی پیش بینی شده است.