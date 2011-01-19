به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد بزرگداشت ایام‌الله دهه فجر در سخنانی اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی در این ایام باید از همه ظرفیتها و توانمندیهای خود در راستای برگزاری هرچه بهتر مراسم‌ها در سطح استان استفاده کنند.



وی افزود: برنامه‌ها و مراسم‌ ایام دهه فجر باید بهتر از سال‌های گذشته و در شأن و شایستگی نام انقلاب اسلامی برگزار شده و همه مدیران و مسئولان اجرایی و همه نهادهای دولتی در این خصوص احساس وظیفه داشته باشند.



معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به تشکیل کمیته‌های ذیل ستاد بزرگداشت ایام‌الله دهه فجر خاطرنشان کرد: استان قم خاستگاه انقلاب اسلامی و مرکز تولید و نشر اندیشه‌های اسلامی و انقلابی است، از این رو در برگزاری مراسم‌های این ایام باید در سطح کشور نمونه و الگو باشد.



وی همچنین تصریح کرد: در سال جاری همانند سال‌های گذشته در روز 12 بهمن‌ماه همزمان با سالروز ورود امام خمینی‌(ره) به کشورمان، برنامه ویژه‌ای در بیت حضرت امام و در میدان روح‌الله برگزار می‌شود که امیدواریم همه مردم و مسئولان در این مراسم حضور داشته باشند.



حاجی‌زاده اظهار داشت: همه کمیته‌ها به ویژه کمیته تشکل‌های مردمی در برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر امسال باید با تشکیل جلسات منظم و مستمر و با برنامه‌ریزی‌های مناسب، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار قرار دهند.

