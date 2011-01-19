به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد بزرگداشت ایامالله دهه فجر در سخنانی اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی در این ایام باید از همه ظرفیتها و توانمندیهای خود در راستای برگزاری هرچه بهتر مراسمها در سطح استان استفاده کنند.
وی افزود: برنامهها و مراسم ایام دهه فجر باید بهتر از سالهای گذشته و در شأن و شایستگی نام انقلاب اسلامی برگزار شده و همه مدیران و مسئولان اجرایی و همه نهادهای دولتی در این خصوص احساس وظیفه داشته باشند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به تشکیل کمیتههای ذیل ستاد بزرگداشت ایامالله دهه فجر خاطرنشان کرد: استان قم خاستگاه انقلاب اسلامی و مرکز تولید و نشر اندیشههای اسلامی و انقلابی است، از این رو در برگزاری مراسمهای این ایام باید در سطح کشور نمونه و الگو باشد.
وی همچنین تصریح کرد: در سال جاری همانند سالهای گذشته در روز 12 بهمنماه همزمان با سالروز ورود امام خمینی(ره) به کشورمان، برنامه ویژهای در بیت حضرت امام و در میدان روحالله برگزار میشود که امیدواریم همه مردم و مسئولان در این مراسم حضور داشته باشند.
حاجیزاده اظهار داشت: همه کمیتهها به ویژه کمیته تشکلهای مردمی در برنامههای ایامالله دهه فجر امسال باید با تشکیل جلسات منظم و مستمر و با برنامهریزیهای مناسب، اقدامات ویژهای را در دستور کار قرار دهند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری قم از برگزاری مراسم ویژهای در بیت امام راحل همزمان با 12 بهمن خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد بزرگداشت ایامالله دهه فجر در سخنانی اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی در این ایام باید از همه ظرفیتها و توانمندیهای خود در راستای برگزاری هرچه بهتر مراسمها در سطح استان استفاده کنند.
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