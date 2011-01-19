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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۴۸

تکرارحادثه دیدار ایران و مالی؛

دیدار سایپا و داماش گیلان به دلیل بارندگی لغو شد/ والیبال ساحلی به جای فوتبال

دیدار سایپا و داماش گیلان به دلیل بارندگی لغو شد/ والیبال ساحلی به جای فوتبال

دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال سایپا و داماش گیلان بدلیل بارندگی شدید و وضعیت نامساعد زمین مسابقه لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تدارکاتی سایپا - داماش قرار بود عصر امروز چهارشنبه در ورزشگاه المپیک کیش برگزار شود که بارندگی شدید و آب‌گرفتگی زمین چمن ورزشگاه مانع از برگزاری این دیدار تدارکاتی شد.

با لغو این مسابقه بازیکنان دو تیم از فرصت بدست آمده استفاده کردند و بطور جداگانه و در فضایی شاد و با نشاط به بازی فوتبال ساحلی و والیبال ساحلی پرداختند تا از اردوی آماده سازی کیش نهایت استفاده را ببرند!

به گفته سرپرست تیم فوتبال سایپا در صورت مساعد شدن شرایط جوی و زمین مسابقه این دیدار فردا پنجشنبه برگزار خواهد شد.

حدود سه سال پیش نیز به دلیل بارش شدید باران و وضعیت نامساعد زمین مسابقه ورزشگاه المپیک کیش مسابقه دوستانه تیم‌های ملی ایران و مالی لغوشده بود.

کد مطلب 1236298

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