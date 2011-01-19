به گزارش خبرنگار مهر ، ناصر نبی زاده عصر چبهارشنبه به خبرنگاران گفت: ششمین جشنواره استانی هنرهای تجسمی با موضوع انقلاب اسلامی و همت مضاعف و کار مضاعف در شهرستانهای مشهد ،بجستان ، بردسکن ، تایباد ، تربت جام ، تریت حیدریه ، جغتای ، جوین ، چناران ، خواف ، خلیل آباد ، درگز ، رشتخوار ، زاوه ، سبزوار ، سرخس ، فریمان ، فیروزه ، قوچان ، کاشمر ،کلات ، گناباد ، مه ولات ، نیشابور برگزار می شود.

وی از برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد همزمان با تهران خبر داد و افزود: این جشنواره توسط معاونت هنری این اداره کل در ایام الله دهه فجر برگزار می شود.

نبی زاده برگزاری فعالیت های قرآنی را از دیگر برنامه های این ایام دانست و اظهار داشت: برگزاری مسابقه نغمه های قرآنی و اختتامیه جشنواره علوم وهنرهای قرآنی از جمله دیگر برنامه های ایام دهه فجر اعلام کرد.

وی از برگزاری جشنواره شعر فجر و همایش های ادبی در شهرستانهای مشهد ، بجستان ، بردسکن ، تایباد ، تربت جام ، تریت حیدریه ، جغتای ، جوین ،چناران ، خواف ، خلیل آباد ، درگز ، رشتخوار ، زاوه ، سبزوار ، سرخس ، فریمان ، فیروزه ، قوچان ،کاشمر ، کلات ، گناباد ، مه ولات ، نیشابور خبر داد.

مسئول ستاد فعالیتهای فرهنگی وهنری ادامه داد : افتتاح سالن سینمایی مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا (ع) و افتتاح نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فیروزه از برنامه های افتتاحیه این اداره کل در دهه فجر است.

وی از تجهیز و افتتاح کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در این ایام خبر داد و گفت: 30 همایش بزرگداشت انقلاب در 30 کانون فرهنگی و هنری مساجد استان نیز توسط دبیر خانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برگزار می شود.