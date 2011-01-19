به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، فاطمه قربان عصر چهارشنبه رهمایش تحول بنیادین در مقطع آموزش ابتدایی که در سالن اجتماعات شهید رجایی مرکز تربیت معلم قزوین برگزار شد اظهار داشت: با توجه به نقش ورزش در سلامتی روحی و روانی دانش آموزان و ایجاد فضایی نشاط آور و سالم در واحدهای آموزشی زمینه جذب و فعالیت مربیان ورزش در مدارس فراهم شده است.

قربان به ‌راه‌اندازی مدارس قرآنی در کشور اشاره کرد و افزود: ایجاد 50 هزار مدرسه قرآنی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قراردارد که 10 هزار مدرسه امسال راه اندازی شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارس قرانی باهدف تربیت و آشنایی دانش آموزان با معیارهای قرآنی و آموزش درست روخوانی، روان‌خوانی و ترجمه قرآن راه اندازی می شود.



قربان با اشاره به اختصاص سه هزار مشاور در مدارس ابتدایی کشور گفت: اگرچه این تعداد مشاور پاسخگوی نیازهای مشاوره ای دانش آموزان در مقطع ابتدایی نیست اما بکارگیری این افراد در این مقطع تحصیلی کار ارزشمندی است که ثمرات زیادی در پی خواهد داشت.

وی گفت: اختصاص سه درصد بودجه عمرانی استان‌ها به تجهیزات دوره ابتدایی از دیگر مواردی است که در تجهیز مدارس به IT باید در اولویت باشد زیرا نمی‌توان دانش‌آموز امروز را با روشهای سنتی برای فردا آماده کرد و باید با تکنولوژی روز آشنا شوند.



معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: با تحول در نظام آموزشی می توانیم از استعدادهای پنهان و پیدای نونهالان، نوجوانان و جوانان کشور بیشتر استفاده کنیم و پیشرفت کشور را تسریع بخشیم.