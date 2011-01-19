سران کشورهای عربی در نشست سران در بغداد شرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه، جلال طالبانی در نشست اقتصادی عربی در شرم الشیخ مصر، مشارکت فعال سران کشورهای عربی در نشست آتی سران عرب در بغداد را خواستار شد.



طالبانی از سران کشورهای عربی خواست به دعوت عراق برای حضور در نشست آتی سران عرب در بغداد پاسخ مثبت دهند.



وی تاکید کرد : نشست بغداد مملو از راه حلها خواهد بود و عراق برای مرتبط کردن کشورهای خلیج فارس به سوریه و ترکیه و از آنجا به اروپا از طریق گذرگاه کوتاه تر برای حمل کالاها به اروپا و بالعکس تلاش می کند.



طالبانی گفت : نمایندگان آن دسته از دولتهای عربی که به بغداد سفر کرده اند، می دانند که عراق قادر است مشکلات بزرگی مانند تروریسم و افراط گرایی را حل کند و در زمینه خدمات و بهبود مسائل زیست محیطی هم پیشرفتهایی خوبی داشته باشد.



وی هدف مهم نشست شرم الشیخ را رشد اقتصاد و رفاه در کشورهای عربی دانست.



قرار است عراق در پایان مارس آینده میزبان نشست سران عرب باشد که اولین حادثه بزرگی است که این کشور از زمان سرنگونی رژیم بعثی صدام در سال 2003 شاهد آن خواهد بود.

