به گزارش خبرنگار مهر، نشست "بررسی تحولات اجتماعی در رمان‌های دهه 80"عصر امروز چهارشنبه 28 دیماه با حضور فیروز زنوزی جلالی، امیرحسین یزدان‌بد و مهدی کاموس در سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

زنوزی جلالی در این نشست با اشاره به جایزه پروین که داوری آن را بر عهده داشت،‌ گفت: وقتی به آنجا رفتم با یک کوه کتاب مواجه شدم که 99 درصد آنها را باید با گاری بیرون می‌ریختیم.

وی با اشاره به اینکه رمان‌های دهه 80 یا از لحاظ محتوا مشکل دارند یا تکنیک ندارند، اظهارکرد: گاهی وقتی یک کتاب را شروع به خواندن می‌کنیم می‌بینیم از لحاظ تکنیکی بسیار عالی و در خور توجه است اما محتوای آن هیچ ندارد و گاهی برعکس می‌بینیم که یک رمان تکنیک ندارد اما محتوا و درونمایه خوبی دارد.

زنوزی جلالی بیان کرد: وقتی رمان‌های امروزی را ورق می‌زنیم تنها به موارد طلاق، اعتیاد، قتل و موضوعات اجتماعی دیگری می‌رسیم که بارها و بارها تکرار شده است.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که ادبیات به سراغ مسئله‌ای نرود، هیچ‌وقت ماندگار نمی‌شود، بیان کرد: بزرگترین حوادث اگر در ادبیات رخنه کند در قلب تاریخ می‌ماند. ادبیات همه‌چیز را زنده می‌کند.

این نویسنده با اشاره به اینکه ادبیات دفاع مقدس خیلی ضعیف است، عنوان کرد: مردم ما هنوز نمی‌دانند ناخدا بر روی عرشه جنگی چه وظایفی دارد و تنها ناخدایی که می‌شناسند، "ناخدا خورشید" ناصر تقوایی است.

زنوزی جلالی ادامه داد: جنگ‌های سختی در زمان هشت سال جنگ تحمیلی در دریاها داشتیم که هرگز بیان نشده و این نشان‌دهنده ضعف ادبیات ما است.

وی با تاکید بر اینکه ادبیات ایرانی و معاصر جاذبه پیدا نکرد، گفت: به جای جاذبه در فاع مقدس به دلیل ضعف در ادبیات این دوره دافعه ایجاد کردیم.

زنوزی جلالی اظهارکرد: در کتاب‌های مذهبی به جای بیان مذهب به صورت نرم، به سینه‌زنی مذهبی رسیدیم و رمان‌های دهه 80 آنقدر اغراق دارد که ضد فرهنگ شدیم.

وی به ادبیات پایداری اشاره کرد و گفت: در ادبیات جنگ آدم‌هایمان فرا زمینی و همیشه دست دیگری از آنها حمایت می‌کند در حالی که اینطور نبوده است اگر قرار بود خداوند در امور دخالت مستقیم کند که جلوی عاشورا را می‌گرفت.

این نویسنده با تاکید بر اینکه در رمان‌های دهه 80 از ادبیات ایرانی بسیار دور شدیم، افزود: اگر کتاب‌های تالیفی ایرانی را جای اسامی ایرانی، اسامی خارجی بگذاریم با یک اثر ترجمه تفاوتی ندارد.

وی تاکید کرد: ادبیات ایرانی مسخ شده و غیر واقعی است و باید برای این مسئله به صورت فکری شود.

زنوزی جلالی ادامه داد: یک نویسنده داریم که 15 رمان دارد ولی تنها دو شخصیت در این رمان‌ها دارد که این واقعا بد و فاجعه است. یک شخصیت برگرفته از سلینجر و شخصیت دوم دختر ترشیده بالای 40 سال.

وی گفت: همه می‌گویند می‌خواهیم نقطه‌های تاریک را نشان دهیم؟ باشد، این مسئله‌ای نیست اما چقدر زحمت کشیدید تا نکته‌های روشن را نشان بدهید که حال به دنبال نکته‌های تاریک هستید.

این نویسنده افزود:‌ دوران رمبو در ادبیات داستانی تمام شده که یک شخصیت بیاید همه را بکشد بعد هم برود و برنده این میدان باشد. در ادبیات امروزی همه باید باشند و کار کنند و نقش داشته باشند.

وی بیان کرد:‌در ادبیات پایداری باید به سمتی برویم که در آن‌ور آبها بتوانند کتاب‌هایمان را ترجمه کنند .فردی مترجم و انگلیسی زبان به من می‌گفت ما درکتاب‌های جنگی شما نمی‌فهمیم شهید یعنی چه؟

زنوزی جلالی با اشاره به ممنوع شدن چاپ کتاب‌های پائولو کوئیلو در ایران گفت: بسیار خرسند از این قضیه هستم ."کیمیاگر" کتابی ضد ارزشی در ایران بود.

وی در پایان عنوان کرد که باید فکری اساسی برای این رمان‌ها شود.