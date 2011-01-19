ماشین سازی به مصاف اتکا گلستان می رود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، نخستین دیدار خانگی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در نیم فصل دوم، 17 بهمن برگزار خواهد شد.

برنامه بازی های هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور اعلام شد که طی آن تیم ماشین سازی تبریز در نخستین بازی خانگی اش میزبان اتکا گلستان خواهد بود.

براساس اعلام کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال ، بازی های هفته پانزدهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور روز یکشنبه 17 بهمن آغاز خواهد شد و در این روز ماشین سازی پذیرای اتکا گلستان خواهد بود.

هنوز محل برگزاری اولین دیدار خانگی ماشین سازان در نیم فصل دوم مشخص نشده است.