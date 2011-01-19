به گزارش خبرنگار مهردر اصفهان، سید امیرسامع بعدازظهر چهارشنبه در نشست راهبردی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر 12 درصد از پسماند شهر اصفهان در مبدا تفکیک می‌شود، اظهار داشت: این میزان تفکیک در شهرهای دیگر کمتر از 7 درصد است.

وی همچنین به ایجاد لندفیل پزشکی در استان اصفهان اشاره و بیان داشت: در کارگروه مدیریت پسماند استانداری اصفهان برای انجام این کار تاکید شده بود که البته تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان انتظار حمایت از کارگروه مدیریت پسماند استانداری را به منظور فرهنگ‌سازی در جمع‌آوری پسماند و زباله‌های شهری را دارد، تصریح کرد: این مباحث در صورتی مطرح می‌شود که دیگر سازمان‌ها و نهادهای استانی هیچ حمایت و پشتیبانی از شهرداری اصفهان نمی‌کنند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که در زمینه جمع‌آوری پسماندها و زباله‌ها تاکنون هیچ ارگانی به غیر از شهرداری اصفهان در این راستا فعالیت نکرده است.

سامع با انتقاد از اینکه در این زمینه حتی رسانه‌ها نیز هیچ فعالیتی نکرده‌اند، افزود: به منظور ارائه خبر و انعکاس پیامی در زمینه مدیریت پسماند و یا آگهی تبلیغاتی باید به رسانه ملی نیز هزینه داد.

وی با بیان اینکه مسئولان نهادهای مختلف به مباحث و وعده‌هایی مطرح شده در زمینه‌‌های گوناگون در کارگروه مدیریت پسماند پایبند باشند، تاکید کرد: همه مسئولان در این کارگروه اعلام حمایت می‌کنند اما بیرون از این جلسه همه قول‌ها را فراموش می‌کنند.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان همچنین در رابطه با انتقال دفن زباله‌های بیمارستانی در منطقه سگزی اضافه کرد: شهرداری اصفهان نیز موافق این شرایط نبود اما این مسئله نتیجه کارشناسی انجام شده در کارگروه مدیریت پسماند بود.