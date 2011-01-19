رمز موفقیت ایران اسلامی تابعیت مردم از رهبری و ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی عصر چهارشنبه در دومین جلسه ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب با اشاره به پیشرفت های ایران اسلامی در سی سال گذشته، اظهار داشت: امروزه جمهوری اسلامی ایران هرچه دارد از خون شهدا ی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و بهره گیری از فرمایشات امام راحل(ره) و مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای است.

وی اطاعت کردن از فرمایشات مقام معظم رهبری را راهگشای تمام مسائل مملکتی ذکر کرد و افزود: رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در فتح تمامی قله های توسعه و پیشرفت و همچنین نابودی دشمنان قسم خورده نظام، تابعیت مردم از رهبری و ولایت فقیه است.

هاشمی با مقایسه ایران امروز و ایران قبل از انقلاب عنوان داشت: در قبل از انقلاب ما فقط مصرف کننده ای بیش نبودیم و خیلی از نیازهای اولیه را باید از خارج از کشور وارد می کردیم ولی به لطف پروردگار امروزه رشد، بالندگی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به جایی رسیده است که در جهان زبانزد خاص و عام است.

وی تصریح کرد: باید مراسمات دهه مبارک فجر سال به سال بهتر و باشکوه تر برگزار شود تا نسل های امروزی بدانند که این انقلاب به راحتی به دست نیامده است.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد:حضور پرشور و پرصلابت مردم عزیز ایران و بالاخص همشهریان کرمانشاهی در روز راهپیمایی یوم الله22 بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده ایران اسلامی خواهد بود.

در پایان روسای کمیته های مختلف ستاد با ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته درکمیته های تخصصی خود، بر هر چه بهتر برگزار نمودن ایام دهه فجر تأکید کردند.