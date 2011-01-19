تعداد بیمه شدگان خراسان جنوبی به 42 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، بهرام تاجریزی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از 12 میلیارد و 399 میلیون ریال طی 9 ماه سال جاری به مقرری ‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی استان پرداخت شده است که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش نشان می ‌دهد.

وی ادامه داد: تعداد این مقرری ‌بگیران در آذرماه امسال 435 نفر بود و به نسبت آذرماه سال گذشته 32 مورد افزایش داشته است که این حاکی از ثبات اشتغال اکثر بیمه‌ شدگان در کارگاه‌های سطح استان است.

مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در سطح استان چهار شعبه اصلی در شهرستان‌های بیرجند، قاین، فردوس و نهبندان و نیز پنج شعبه اقماری در سرایان، بشرویه، خضری دشت بیاض، نیمبلوک و درمیان و همچنین یک کارگزاری در سربیشه مشغول خدمت ‌رسانی است.

تاجریزی تصریح کرد: بیمه ‌شدگان زیر پوشش خراسان جنوبی در آذرماه سال جاری قریب به 68 هزار بیمه شده اصلی و بیش از 200 هزار نفر تبعی و شش هزار و 214 نفر مستمری ‌بگیر هستند که با احتساب افراد تحت تکفل آنان در برگیرنده 42 درصد جمعیت استان است.

وی اضافه کرد: به منظور حذف لیست‌های کاغذی، تسهیل در ثبت اطلاعات بیمه‌ شدگان، صرفه‌ جویی در وقت و تسریع در پاسخگویی صد درصد صورت دستمزد بیمه ‌شدگان در قالب لوح فشرده در شعب استان دریافت می ‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی بیان داشت: مبلغ چهار میلیارد ریال سال گذشته و دو میلیارد و 300 میلیون ریال در سال جاری تسهیلات مالی قرض‌الحسنه توسط بانک رفاه با معرفی کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان‌های استان به مستمری ‌بگیران متقاضی پرداخت شده است.

تاجریزی افزود: تا پایان آذرماه امسال واحد بازرسی شعب تأمین اجتماعی استان موفق به انجام 11 هزار و 349 بازرسی از کارگاه‌های فعال شده که نسبت به نرم مصوب 34 درصد افزایش داشته و در جریان بازرسی‌های انجام شده تعداد 402 کارگاه جدید شناسایی شده است.