90 درصد سهمیه اشتغال شهرستان بناب جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سعید برقی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان افزود: عواملی همچون موقعیت خوب شهرک صنعتی و در کنارآن نیروگاه حرارتی تولید برق، وجود خط انتقال آب زرینه رود و گاز شهری و راه آهن و همچنین مسیر ترانزیت حمل و نقل جنوب استان، شهرستان بناب را برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال نمونه کرده است.

وی افزود: باوجود همه این امکانات و فعالیت چندین مرکز بزرگ تولیدی و صنعتی ازجمله مجتمع فولاد و نیروگاه، مردم بناب نسبت به استخدام نیروهای غیربومی و بی توجهی به جویندگان کاربومی در این مراکز اعتراض دارند.

برقی همچنین با انتقاد از وجود مسیرطولانی و پیچیده اداری و کاغذبازی های بیهوده برای احداث ساختمانهای واحدهای تولیدی و صنعتی توسط سرمایه گذاران گفت: متأسفانه تأخیر در پاسخگویی به استعلامهای مختلف توسط برخی از ادارات باعث دلسردی و خستگی سرمایه گذاران می شود وکسانی که می خواهند ساختمانی برای آغاز سرمایه گذاری احداث کنند، با موانع اداری و سازمانی غیرضروری روبرو شده و درنهایت از کار خود پشیمان می شوند که باید توسط مسئولان استان این موانع اداری وسازمانی برطرف شده و مسیر برای جذب سرمایه گذاران هموارتر شود.

دربخش دیگری از این جلسه، رئیس اداره کارو اموراجتماعی بناب با ارائه گزارشی از وضعیت کارو اشتغال در این شهرستان، تعداد جویندگان کاردر 9 ماه گذشته امسال را دو هزار و967 نفر اعلام کرد و گفت: ازاین تعداد، دو هزار و 507 نفر مرد و بقیه زن هستند.

صمد اخلاصی افزود: ازاین تعداد جویندگان کار که 93 درصد آنان را سنین 15 تا 35 سال تشکیل می دهند، دو هزار و 66 نفرِ آنها دارای کارت مهارت و بقیه فاقد مهارت لازم هستند.

وی تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده از ابتدای سال جاری تاکنون را نیز هزار و 385 مورد اعلام کرد و اظهارداشت: از این تعداد، هزارو163 مورد برای مردان و بقیه برای زنان تحقق یافته و توزیع این فرصتها 52 درصد دربخش صنعت و 48 درصد در بخش خدمات انجام یافته است.

به گفته وی، این فرصتهای شغلی فقط توانسته به 47 درصد جویندگان کار جواب دهد و بقیه همچنان بی جواب و دنبال کارهستند.

رئیس اداره کارواموراجتماعی بناب با بیان اینکه از مجموع فرصتهای شغلی امسال 426 فرصت شغلی یعنی 31 درصد کل فرصتهای شغلی شهرستان مربوط به مجتمع فولاد شاهین بوده است، گفت: البته نباید دلمان را به این آمارها خوش کنیم چون از این تعداد فرصت شغلی تنها 92 نفر از شهروندانِ بناب هستند و بقیه را از شهرستانهای اطراف و خارج از استان استخدام کرده اند.

وی گفت: مردم شهرستان بناب مدتهاست به این موضوع معترض هستند و مسئولان مجتمع فولاد شاهین بناب باید طبق فرمول و دلایل مستند اعلام کنند که سهم بناب ازکل ترکیب نیروی انسانی مورد نیاز آن مجتمع چقدراست؟!

اخلاصی اعتراض و انتظار مردم بناب را به حق دانست و تصریح کرد: دراین راستا بیش از دو هزار فقره نامه درخواست کاردر فولاد شاهین و اعتراض به نحوه استخدام این مجتمع به اداره کار بناب ارسال شده است.

رئیس اداره کارواموراجتماعی بناب از فعالیت یک گروهِ دلالی و واسطه گری در زمینه اشتغال و استخدام در مجتمع فولاد بناب خبردادو گفت: این مجتمع که به عنوان بزرگترین واحد صنعتی و اشتغال زایی این شهرستان محسوب می شود، از طریق برخی ارتباطات غیرمنطقی و نفوذهای تبعیض آمیز نیرو استخدام می کند که مسئولین مربوطه باید هرچه سریعتر با این معضل مقابله کنند.

درادامۀ جلسه، مدیر منابع انسانی مجتمع فولاد شاهین بناب با تکذیب بخشی از اظهارات مسئولین بناب گفت: تنها امسال 600 نفر در مجتمع فولاد بناب جذب شده اند که 50 درصد آنها بومـی هستند و اگرهم قبلاً تخلفی در این زمینه صورت گرفته، برعهده مراکز کاریابی بناب است که آدرس نیروهای معرفی شده را به اسم بناب ثبت کرده اند.

محمدرضا فهامی افزود: بیش از 40 درصد نیروی های غیربومی که ما سالانه استخدام می کنیم، به علت دوری مسافت و به صرفه نبودن حقوق آنها، از ادامه کار منصرف شده و ماقول می دهیم در آغازِ فعالیت فازهای بعدی مجتمع، اول از نیروهای بنابیِ معرفی شده از سوی اداره کار استفاده کنیم.