جلیلی فردا عازم استانبول خواهد شد/ فهرست مذاکره کنندگان ایران با 1+5

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مذاکره کننده هسته ای ایران که روز پنج شنبه عازم استانبول می شود، شامل سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی باقری معاون سیاست خارجی وامنیت بین الملل دبیرشورای عالی امنیت ملی، حمید رضا عسگری مشاور حقوقی سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه و ابوالفضل ظهره وند معاون رسانه ای دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

مذاکرات استانبول روزهای جمعه و شنبه اول و دوم بهمن 1389 (21 و 22 ژانویه 2011) برگزار خواهد شد.

بر اساس این خبر ترکیه صرفا میزبان مذاکرات است و در آن شرکت نخواهد کرد.

ایران و گروه 1+5 در مذاکرات ژنو 3 که روزهای 15 و 16 آذر 1389 برگزار شد، توافق کردند که در استانبول با دستور کار «همکاری حول نقاط مشترک» مذاکره کنند.

دیپلمات ها در تهران می گویند که ایران برنامه ریزی وسیعی برای تمرکز روی این دستور کار در مذاکرات استانبول انجام داده است.همچنین برخی اخبار حکایت از آن دارد که 1+5 در پی تدوین یک «مدالیته مذاکراتی» با ایران در مذاکرات استانبول است. مقصود از مدالیته مذاکراتی تدوین یک جدول کاری است که گام های هر یک طرفین در یک فرایند مذاکراتی طولانی مدت را مشخص می کند. برخی اخبار حکایت ازآن دارد که ایران برای ورود به این فرایند وتدوین یک مدالیته مذاکراتی در چارچوب مقرارت بین المللی آمادگی دارد.

یکی دیگر از مسائلی که احتمالا در استانبول مورد بحث قرار خواهد گرفت، تحولاتی است که از زمان مذاکرات ژنو به این سو رخ داده است. تشریح موفقیت های ایران در مبارزه با شبکه های جاسوی خارجی و برخورد با تروریست ها، تاکید بر توانمندی های ایران برای ایجاد ثبات در منطقه بویژه با تمرکز روی بازخوانی مسئله عراق، و همچنین به چالش کشیدن صداقت امریکا با استناد به اینکه دو دور تحریم اعمال شده توسط امریکا پس از مذاکرات استانبول حاوی پیام هایی بسیار منفی بوده است، می تواند از جمله این موارد باشد.

در عین حال، ایران تاکید کرده که حقوق هسته ای خود را موضوع مذاکرات نمی داند و درباه آن وارد بحث نخواهد شد. بحث درباره موضوع هسته ای صرفا به شکل یک «نقطه مشترک» یعنی حول مسائلی مانند خلع سلاح، عدم اشاعه و همکاری های صلح آمیز امکان پذیر خواهد بود.

سعید جلیلی دو روز قبل به شبکه امریکایی ان بی سی گفت که اگر 1+5 در تعقیب دستور کار همکاری جدی باشد، زمینه های فراوانی برای همکاری وجود دارد.

ایران در روزهای 25 و 26 دی ماه یک تور هسته ای دو روزه در نطنز و اراک برگزار کرد و طی آن نمایندگان بیش از 120 کشور جهان به وضوح دیدند که تاسیسات هسته ای ایران با اهدافی کاملا صلح آمیز و بدون مشکل فنی در حال کار است.

به گزارش مهر، همچنین خبرها حاکی است که کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده1+5 نیز قرار است صبح فردا پنجشنبه وارد استانبول شود.