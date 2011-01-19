ساماندهی علم در کشور با اجرای مدیریت دانش میسر است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ملک ارسلان صدری چهارشنبه در سومین همایش یک روزه مدیریت دانش و فناوری و نقش آن در توسعه سازمانی با بیان اینکه نوع نگاهها در مباحث پژوهشی و فناوری در کشور سنتی است، اظهار داشت: هدف از مدیریت دانش توسعه کشور است و در حال حاضر توسعه تولید در کشور با استفاده از نتیجه تحقیقات دانشمندان خارجی و ترجمه پژوهشهای خارجی به زبان قابل فهم برای صنعت انجام میشود.
وی کاهش هزینه های طراحی و توسعه، کاهش زمان پروژه ها را از مزایای مدیریت دانش دانست و افزود: شناخت دقیق سیستم و بهبود و تکامل چهره های ارائه شده از سازمان و دستیابی به دانش مناسب توسط اجزای سازمان از دیگر مزایای مدیریت دانش است.
عضو انجمن نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه شناسایی دانش، اشتراک، توسعه و بکارگیری علوم از مولفههای مدیریت دانش هستند، تاکید کرد: هدف اصلی مدیریت دانش تسخیر دانش نهان و ترویج تجربیات دیگران در زمینه علوم مختلف است.
وی اضافه کرد: مدیریت بر داده ها و اطلاعات بخشی از مدیریت بر دانش است و در مدیریت دانش استفاده از تجربیات دیگران و نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است.
صدری یادآور شد: در حال حاضر شرکتهای خصوصی حاضر به انتقال دانش خود نیستند و به این ترتیب دانش جنبه شخصی پیدا کرده است و موجب افزایش دانش پنهان در بخشهای صنعتی است.
عضو انجمن نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر بیسوادی مزمن در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس استانداردهای جهانی و توسعه یافته افرادی که دارای مدرک لیسانس باشند و به رایانه و زبانی غیر از زبان مادری خود تسلط داشته باشند، با سواد محسوب میشوند و با این تعاریف افراد زیادی در کشور ما بیسواد هستند.
وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف سیستم آموزشی کشور از ابتدایی تا مقطع دبیرستان این است که دانشآموزان برای فعالیتهای خود گزارش کار نمینویسند و به بیان دیگر نحوه مدیریت بر دانش را فرا نمیگیرند.
صدری تاکید کرد: باید به شرکتهای مهندسی خصوصی اعتماد کرد و با اصلاح نظام آموزشی و ارتقاء سطح آموزشها در سمینارهای داخلی مدیریت دانش را در کشور توسعه داد.
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