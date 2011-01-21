مشکلات مالی "سعادت آباد" برای حضور در جشنواره فجر برطرف شد

همایون اسعدیان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: همانطور که می دانید این فیلم در مراحل صداگذاری به دلیل مشکلات مالی متوقف مانده بود اما خوشبختانه با حمایت های بنیاد سینمایی فارابی این موضوع برطرف شد و هم اکنون کریستف رضاعی نیز مشغول ساخت موسیقی است.

وی افزود: کپی ویدئو "سعادت آباد" را برای بازبینی هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر به دبیرخانه ارائه کردیم و تلاش می کنیم نسخه نهایی نیز برای حضور در این رویداد تا اواخر این هفته آماده نمایش شود.

لیلا حاتمی، حامد بهداد، مهناز افشار، هنگامه قاضیانی، حسین یاری، امیر آقایی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه "سعادت‌ آباد" را امیر عربی به نگارش در آورده است.

در خلاصه داستان آن آمده است: یاسی که در زندگی مشترک با محسن دچار تردیدهایی شده، تصمیم می‌گیرد برای او جشن تولد بگیرد و خاطراتی را یادآوری کند. او برای بهتر برگزار کردن مهمانی، همه چیز را از قبل پیش‌بینی می‌کند، غافل از این که همه‌ چیز مطابق با خواسته او پیش نمی‌رود...

مازیار میری، فیلم‌های "قطعه ناتمام"، "به آهستگی"، "پاداش سکوت" و "کتاب قانون" را در کارنامه‌‌ دارد.