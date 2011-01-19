به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی‌زاده با بیان این مطلب افزود: در چند روز اخیر متاسفانه شمار معدودی از رسانه‌های عرب زبان اخبار کذبی را درباره تیم ملی فوتبال کشورمان و برخی بازیکنان این تیم منتشر کرده‌اند که هدف آنها برای مردم عزیز ایران کاملا مشخص است.

وی افزود: پس از دو پیروزی خیره کننده تیم ملی ایران در پانزدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و در آستانه دیدار حساس مرحله یک چهارم پایانی، این رسانه‌ها قصد دارند به این طریق، روند رو به جلو تیم کشورمان را به هر نحوی متوقف و یا آن را دچار خلل کنند که البته در این کار موفق نخواهند شد زیرا بازیکنان تیم ملی کاملا به وظیفه خطیر خود و راه سختی که تا رسیدن به هدف‌شان که همانا کسب مقام قهرمانی است، کاملا آشنا هستند و تحت تاثیر اینگونه جوسازی‌ها قرار نخواهند گرفت.

مدیر رسانه‌ای تیم ملی همچنین خاطر نشان کرد: تیم ایران منظم‌ترین تیم در میان حداقل چهار تیمی است که در هتل شرایتون دوحه اقامت دارند و این موضوع مورد تایید همه مسئولان و حتی خبرنگارانی است که به این هتل آمده‌اند. برنامه‌های تمرین و فوق برنامه اعضای تیم ملی با نظارت و موافقت مدیر، سرپرست و سرمربی تیم ملی کشورمان انجام می شود و بازیکنان و اعضای کادر تیم ملی در کلیه زمینه‌ها کاملا با کادر سرپرستی و سرمربی تیم هماهنگ هستند.

والی‌زاده در پایان با اشاره به اینکه مسئولان فدراسیون فوتبال ایران قصد دارند از این رسانه‌ها به کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئولان مربوطه برای انتشار این اخبار کذب شکایت کنند، از رسانه‌های گروهی ایران و مردم عزیز کشورمان خواست که به اینگونه خبرها توجهی نکنند و کلیه خبرهای تیم ملی در جام ملت‌های آسیا را از طریق مدیر رسانه‌ای تیم پیگیری نمایند.