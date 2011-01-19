به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، مدیر کل امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی عصر چهار شنبه در آیین افتتاح این طرح، اظهار داشت: تاکنون 60 هزار نفر از بانوان استان در این طرح آموزش دیده اند و اولین استان کشور هستیم که بیش از سقف تعیین شده آموزش داده ایم.

نسرین پیر سمساری افزود: در سال جاری نیز برای آذربایجان شرقی آموزش 10 هزار نفر هدف گذاری شده که امیدواریم با تلاش مربیان، این آمار به دو برابر افزایش یابد.

پیرسمساری ادامه داد: برای اجرای این طرح 485 پایگاه دائمی و 124 مربی آموزش دیده در نظر گرفته شده و امیدواریم با معرفت و بصیرت به آموزش زنان خانه دار بپردازند.

وی هدف از برگزاری این طرح را تربیت دینی، آگاهی دادن به خانواده، ارتقای بنیان خانواده و توانمندسازی زنان در تمام عرصه ها عنوان کرد.

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی اضافه کرد: ایجاد پیوند عاطفی مربیان با آموزنده ها و تناسب آموزش ها با ویژگی های فراگیران از جمله مواردی است که در آموزش ها باید مد نظر مربیان طرح رحمت قرار گیرد.

پیرسمساری همچنین از مجریان این طرح خواست نهایت دقت و صرفه جویی در هزینه های اجرای آن را مد نظر قرار دهند.

طرح سراسری رحمت همزمان با سال پیامبر اعظم (ص) در راستای تقویت و تعالی فرهنگ و تعمیق باور های دینی بانوان و برای آشنایی مادران و همسران با قرآن و آموزه های آن و سیره نبوی (ص) و عترت طاهره ایشان با همکاری استانداری ها و حوزه های علمیه در سراسر کشور به اجرا درآمده است.