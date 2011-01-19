سیدعباس آقا کوچکی در آستانه مسابقه تیمش در برابر ذوب آهن اصفهان در هفته ششم دور رفت مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: تیم بسکتبال راه و ترابری قم را در میان 12 تیم شرکت کننده مسابقات لیگ بر‌تر کشور پدیده مسابقات می‌کنم که تیم راه وترابری قم در مسابقات تا کنون بسیار خوب پیش آمده است.



وی در خصوص بازی پنچ شنبه تیم راه و ترابری قم اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان یکی از تیم‌های صاحب نام و قدمت‌دار در بین دیگر تیم‌های لیگ بر‌تر است و بازیکنان این تیم سال‌ها با هم بازی می‌کنند و هماهنگی کامل با یکدیگر را دارند.



سرمربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم ادامه داد: ذوب آهن اصفهان تیمی کاملاَ سرعتی می‌باشد و ما در مقابل این تیم بازی بسیار سختی را در پیش خواهیم داشت.



آقا کوچکی با اشاره به اینکه تا کنون روند پیشرفت تیم راه و ترابری قم بسیار خوب بوده است، بیان داشت: امیدوارم با توجه به سرما خوردگی جزئی و وضعیت جسمی بازیکنان تیم بتوانیم در برابر ذوب آهن اصفهان جنگنده‌تر از همیشه ظاهر شویم قطعا این بازی دوندگی بیشتری نسبت به بازی‌های دیگر دارد.



وی با اشاره به چهار برد تیم راه و ترابری و باخت تیمش در دو بازی که آن بازی‌ها از لحاظ فنی پیروز بوده است بیان داشت: تا کنون این تیم دچار غرور نشده است و مراقب هستیم که دچار این موضوع نشویم و دچار این موضوع نشده‌ایم بدلیل اینکه اگر تیم غرور داشت نمی‌توانست در برابر توزین کاشان و یا تیم کاسپین قزوین پیروز شود.



وی اضافه کرد: این تیم از مسابقات دسته یک به مسابقات لیگ بر‌تر کشور راه پیدا کرده است و برای تیم‌های بزرگ عرضه اندام می‌کند ولی ذوب آهن اصفهان صاحب نام و قدرتمند است و بازی سختی در پیش رو تیم است.



مسئولان قم به تیم بسکتبال توجه کنند



سرمربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم در حال حاضر تیم راه وترابری قم از لحاظ روحی و جسمی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و از مسئولان استان قم تقاضا دارم به مشکلات بسکتبال قم توجه و رسیدگی کنند.



آقا کوچکی اظهار داشت: با توجه به موفقیت‌های تیم بسکتبال راه و ترابری قم در مسابقات اخیرش جو مناسبی را در محیط ورزشی استان قم ایجاد کرده است و شایسته است مدیران و مسئولان استان برای استمرار این فضا به ورزش استان بویژه بسکتبال قم کمک و یاری رسانند. وی با اشاره به اینکه تیم بسکتبال تا کنون بدون هیچ هزینه نقدی نتایج خوبی را در مسابقات لیگ بر‌تر کشور کسب کرده است اضافه کرد: فوتبال با آن همه هزینه‌ای که دارد این اثر را نداشته است.



مسئولان جوانان قمی را دریابند



وی گفت: همه مسئولین در قبال ورزش استان و جوانان این استان مسئول هستند بدلیل اینکه ورزش در رشد و سلامتی جامعه بسیار موثر است و باید تلاش کرد جوانان را بیش از بیش به سمت ورزش سوق داد.



تیم راه و ترابری قم حرف روز را در بسکتبال می‌زند



وی با تأکید بر اینکه بسکتبال راه و ترابری قم از لحاظ کلامی، مادی و اجرایی نیازمند حمایت و همیاری مسئولان است افزود: این تیم تا کنون نجیبانه بازی کرده است و بهترین نتایج را گرفته است تیم راه و ترابری قم تقریباَ حرف روز را در بسکتبال می‌زند ولی این تیم تا به امروز حدود پنچ ماه است به صورت مرتب تمرین می‌کند و بالا‌خره این تیم هزینه و ایاب و ذهاب دارد و برای ادامه بقاء نیازمند حمایت است.



وی خاطرنشان کرد: می‌توان گفت تیم راه و ترابری قم نسبت به دیگر تیم‌ها کم هزینه‌ترین بوده و بهترین نتایج گرفته است ولی متأسفانه این تیم تا کنون حمایت نشده است.



شایان ذکر است، تیم راه و ترابری قم با 6 بازی، چهار برد، دو باخت و 10 امتیاز بعد از پتروشیمی بندر امام، ذوب آهن اصفهان و توزین الکتریک کاشان در جایگاه چهارم جدول رده بندی لیگ بر‌تر قرار دارد.



تیم بسکتبال راه و ترابری قم ساعت 16، سی‌ام دی‌ماه به میزبانی تیم ذوب آهن اصفهان در سالن بسکتبال شهید رضاییان ورزشگاه حیدریان خواهد رفت.