  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۱۱

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

گفتگوی قطبی با نصرتی کنار زمین/ رحمتی دروازه بان تیم ملی را گرم کرد

گفتگوی قطبی با نصرتی کنار زمین/ رحمتی دروازه بان تیم ملی را گرم کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان دقایقی قبل از گرم کردن بازیکنان با محمد نصرتی به طور اختصاصی کنار زمین گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه قطر اسپورت، محمد نصرتی که در دیدار با امارات یکی از مردان ذخیره تیم ملی است دقایقی قبل از اینکه بازیکنان وارد زمین شوند و بدنهای‌شان را گرم کنند به همراه افشین قطبی کنار زمین به گفتگو پرداختند. گفتگوی این دو پنج دقیقه‌ای به طول انجامید.

هنگام کردن کردن بازیکنان اصلی، مردان نیمکت نشین تیم ملی نیز در گوشه‌ای از زمین مشغول کار با توپ بودند. در این میان جواد نکونام تنها بازیکنی بود که تمرین نکرد و کنار افشین قطبی ایستاد. گفتگوی سرمربی تیم ملی با کاپیتان اول این تیم دقایق طولانی ادامه داشت.

سیدمهدی رحمتی که در فهرست اعلام شده دروازه بان دوم ایران است به همراه ابراهیم میرزاپور در حال گرم کردن شهاب گردان برای این دیدار هستند.

کد مطلب 1236335

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها