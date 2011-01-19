گفتگوی قطبی با نصرتی کنار زمین/ رحمتی دروازه بان تیم ملی را گرم کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه قطر اسپورت، محمد نصرتی که در دیدار با امارات یکی از مردان ذخیره تیم ملی است دقایقی قبل از اینکه بازیکنان وارد زمین شوند و بدنهای‌شان را گرم کنند به همراه افشین قطبی کنار زمین به گفتگو پرداختند. گفتگوی این دو پنج دقیقه‌ای به طول انجامید.

هنگام کردن کردن بازیکنان اصلی، مردان نیمکت نشین تیم ملی نیز در گوشه‌ای از زمین مشغول کار با توپ بودند. در این میان جواد نکونام تنها بازیکنی بود که تمرین نکرد و کنار افشین قطبی ایستاد. گفتگوی سرمربی تیم ملی با کاپیتان اول این تیم دقایق طولانی ادامه داشت.

سیدمهدی رحمتی که در فهرست اعلام شده دروازه بان دوم ایران است به همراه ابراهیم میرزاپور در حال گرم کردن شهاب گردان برای این دیدار هستند.