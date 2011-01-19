آذربایجان شرقی در اجرای پروژه های مسکن مهر دوم کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر درتبریز، احمد علیرضا بیگی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان افزود: هم اکنون 398 پروژه مسکن مهر در استان برای ساخت 41 هزار و 337 واحد مسکونی در حال اجراست.
بیگی با تاکید بر افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در حوزه مسکن افزود: با هدفمندی یارانهها ساخت مسکن باید به سمت صنعتی شدن و استفاده از مصالح باکیفیت پیش برود.
وی خاطر نشان کرد: دستگاههای مرتبط با موضوع مسکن به ویژه مسکن مهر باید در اجرای تعهدات خود مصمم باشند و در نظارت بر پروژههای مسکن کمترین کوتاهی نکنند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین از سازمان مسکن و شهرسازی خواست تا به سرمایهگذاران بخش مسکن در دریافت تسهیلات بانکی کمک کند.
بیگی بر تشکیل مستمر و بیوقفه جلسات شورای مسکن برای هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی تاکید کرد.
در این جلسه گزارش نظارتی پروژههای مسکن مهر استان در دی ماه 89 نیز قرائت شد.
در این جلسه مقرر شد این گزارش به طور جدی در شورای فنی استان مطرح شده و تصمیمات ویژهای در مورد آن اتخاذ شود.
همچنین مقرر شد قرارداد سازمان عمران سهند با نیروی انتظامی در خصوص تامین امنیت کارگاه بزرگ مسکن مهر در شهر جدید سهند تا شش ماه دیگر تمدید شود.
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