۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۱۳

وزیر کشور:

سوخت گلخانه ‌داران هوشمند می ‌شود

یزد - خبرگزاری مهر: مصطفی محمدنجار گفت: سوخت اختصاص یافته به گلخانه‌ داران هوشمند می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدنجار عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان یزد اظهار داشت: 155 میلیون تومان برای گلخانه ‌داران در نظر گرفته شده است و در آینده سوخت گلخانه‌داران را به منظور جلوگیری از قاچاق هوشمند خواهیم کرد.

وی بیان داشت: جمهوری اسلامی در سطح بین‌ المللی و از نگاه استکبار جهانی به یک دغدغه تبدیل شده و طرحهای دشمنان در مورد ایران با شکست مواجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور کشورمان تهدیدهایی که علیه ایران طی سالهای اخیر صورت گرفته را به فرصت تبدیل کرده است و این امر سبب ترس استکبار شده است.

محمدنجار بیان داشت: اینکه کشور اسلامی ایران به دنبال این همه تحریم، امروز در بسیاری از علوم به خودکفایی رسیده است و از تحریم‌ ها و تهدیدها، فرصت ایجاد کرده، نشانی از اقتدار ملی است.

وزیر کشور تصریح کرد: اکنون همه در دنیا نسبت به جمهوری اسلامی خاضع هستند و خدا را شاکریم که در چنین شرایطی قرار داریم.

وی عمده‌ترین هدف برگزاری سفرهای استانی را برگزاری قسط و عدالت دانست و افزود: اگر عقب ‌ماندگی در جایی وجود دارد، باید نسبت به آن عکس‌العمل نشان داده شود و با تصمیم‌گیری‌های به موقع، این مشکلات برطرف شود.

محمدنجار اظهار امیدواری کرد که این سفر نیز منشأ خدمات و خیراتی برای استان یزد باشد.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس نیز در این جلسه با اشاره به تدین، سخت‌کوشی و نیکنامی مردم یزد بیان داشت: حاصل دسترنج مردم یزد به ویژه در بخش کشاورزی در نوع خود بی‌ نظیر است.

علی اکبر اولیا همچنین بر بحث خشکسالی و آلودگی هوا تاکید ویژه کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان به این مسائل استان یزد شد.

وی بر نیاز به توجه ویژه به بحث تعداد نمایندگان حوزه یزد و صدوق در شرایطی که این دو شهرستان 70 درصد جمعیت استان را در خود جای داده اند، تاکید کرد.

