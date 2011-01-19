مدارس ابتدایی تا پنج سال آینده به رایانه مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، فاطمه قربان عصر چهارشنبه در جمع معاونان، مدیران و کارشناسان آموزشی استان قزوین در سالن کنفرانس آموزش و پرورش ناحیه دو اظهار داشت: برای این که بتوانیم اهداف تعیین شده در در نظام تعلیم و تربیت کشور را محقق کنیم نیازمند برنامه راهبردی هستیم تا با اطلاع از وضع موجود و ترسیم افق پیش رو به بیراهه نرویم و زمان را نیز ازدست ندهیم.

وی افزود: خوشبختانه چشم انداز دوره ابتدایی ترسیم و تدوین شده و رسیدن دانش آموز به حیات طیبه با تربیت درست و علمی با استفاده از همه ابزارها دیده شده است.

قربان تصریح کرد: شاید برخی افراد افق پیش بینی شده در این سند را رویایی و آرمانی بدانند اما نگاه ما اجرایی است و با ظرفیت موجود به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم تا بتوانیم دانش آموز ایده آلی متخلص به اخلاق اسلامی، متعهد و متخصص تربیت کنیم تا آینده کشور را بسازد لذا همه مدیران و معلمان آموزش و پرورش باید در این مسیر حرکت کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآورشد: خوشبختانه با توجه به پیشنهادها و دیدگاههای مدیران استانها از جمله قزوین به این نتیجه رسیده ایم که نگاه ستادی در معاونت راهبردی وزارتخانه با دیدگاه معلمان و مدیران نزدیک است و می توانیم به اجرایی شدن کار امیدوار باشیم.

وی با اشاره با نقاط ضعف و قوت موجود در سیستم آموزشی کشور اضافه کرد: تحول یک شبه و یک ساله ممکن نمی شود و اگر بخواهیم تحولی در نظام آموزشی ایجاد کنیم باید زیرساختها فراهم باشد، موانع قانونی رفع شود و با بررسی همه جانبه این کار بزرگ صورت گیرد.

مقطع ابتدایی نیازمند بهترین معلمان است

قربان یادآورشد: مقطع ابتدایی مهمترین دوران تحصیل است که باید از بهترین معلمان در این دوره استفاده شود که متاسفانه تاکنون اینگونه نبوده که در حال حاضر بیشترین دغدغه وزارتخانه تامین و حفظ نیروی توانمند در این بخش است که با شناسایی عوامل بی رغبتی معلمان از تدریس در دوره ابتدایی تلاش کرده ایم انگیزه این فعالیت بیشتر شود.

وی گفت: با اتخاذ راهکارهای لازم هم کیفیت تدریس و هم جایگاه معلمان ابتدایی ارتقاء خواهد یافت تا در کنار جاذبه های مناسب این دوره با بهترین نحو سپری شود.

مجتمع های آموزشی/ مدیریت منسجم، عدالت آموزشی



این مسئول خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد مدیریت منسجم و یکپارچه سازی و توسعه عدالت آموزشی و رفع محرومیت از روستاها، مجتمع های آموزشی در روستاها راه اندازی شده که از طرح های موفقی است که به کاهش مدیریت سلیقه ای و توزیع متعادل امکانات آموزشی در همه مناطق کمک کرده است.

وی گفت: در حال ارزیابی و بررسی وضعیت این مجتمع ها هستیم که درصورت موفقیت کامل این طرح، تاسیس این مجتمع ها هم در شهرها هم پیش بینی خواهد شد.

وی در خصوص عدم لحاظ آمار نوآموزان در فهرست دانش آموز ابتدایی هم گفت: چون دوره پیش دبستانی رسمی اما غیر اجباری است این تعداد در ردیف مقطع ابتدایی دیده نمی شود اما چون سپری کردن آن مهم ودر کیفیت تحصیل دبستان بویژه مناطق دو زبانه تاثیر گذار است موظفیم تا امکانات آن را در کشور فراهم کنیم تا این دوره برگزار شود.

مدیریت منسجم آموزشی تا 18 سالگی توسط دولت

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه ویژه نمایندگان مجلس، وزیر آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی دستورالعملی در حال تدوین است تا افراد تا سن 18 سالگی تحت مدیریت منسجم آموزش و پرورش تعلیم ببینند.

وی افزود: باید مدارس کشور را به تجیهیزات IT مجهز کنیم تا مدارس هوشمند و الکترونیک در کشور محقق شود و با برنامه ریزی انجام شده تا سال 1404 این طرح اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

قربان یادآورشد: در عصر حاضر باید به سمت تکنولوژی روز حرکت و بستر را به گونه ای فراهم کنیم تا والدین بتوانند با مشغله فرزندان خود را از منزل رصد و کنترل کنند و دانش آموزان نیز با ابزارهای نوین آموزش ببینند.

وی گفت: طرح تحول در نظام آموزشی در کشور از مدارس ابتدایی آغاز شده و استان قزوین با قابلیت های خوبی که دارد می تواند در این عرصه پیشگام باشد و در اجرای آن کمک موثری کند.