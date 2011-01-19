به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدمرتضی بختیاری عصر چهارشنبه در دیدار با مردم طبس با ابلاغ سلام گرم رئیس جمهور به تمامی مردم شهرستان طبس اظهار داشت: با جمع ‌بندی‌ های صورت گرفته، بیش از 50 نامه حاوی درخواست ‌های طبس از سوی مسئولان مختلف این شهرستان در اختیار من قرار گرفته که همگی به رئیس جمهور منعکس خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه استعدادها و پتانسیل ‌های متعددی در شهرستان طبس وجود دارد، به معادن ارزشمند زغال سنگ این منطقه اشاره و عنوان کرد: نخستین نیروگاه بزرگ با سوخت زغال سنگ در کشور در طبس در حال احداث است که با پیگیری ‌های به عمل آمده در آینده نزدیک آماده بهره‌برداری خواهد شد.

بختیاری عنوان کرد: دولت تلاش می‌ کند تا به کمک مردم با بروز استعدادهای موجود، گام‌ های بزرگی در این شهرستان برداشته شود.

وزیر دادگستری یادآور شد: رویکرد اصلی دور سوم سفرهای استانی، فرهنگی است که پرداختن به مسائل فرهنگی بسیار مهم بوده و گرچه کار فرهنگی سخت و دیربازده است، اما جزو تاثیرگذارترین کارهایی است که می‌ توان در کشور انجام داد.

وی ادامه داد: در دور سوم سفرهای استانی، مصوبات سفرهای اول و دوم مورد بررسی قرار گرفته و علت اجرا نشدن یا تاخیر احتمالی برخی از پروژه‌ها مشخص شده و در راستای تسریع در اجرای آن تصمیم‌ گیری می‌شود.

بختیاری تصریح کرد: آنچه مسلم است این است که رئیس جمهور بارها تاکید کرده‌ اند که تمام مصوبات استانی باید اجرا شود و به تعبیری اجرای آن دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

وزیر دادگستری از شهید محراب آیت‌ الله صدوقی نیز یاد کرد و وی را از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.