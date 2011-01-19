انتقاد دو مقام استانی از روند بازسازی اطراف حرم امام رضا (ع)

به گزارش خبرنگار مهر مهندس محمود صلاحی شامگاه چهارشنبه در جلسه راهبردی بهسازی و نوسازی حرم مطهر رضوی خواستار تسریع در اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر شد.

وی گفت: نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر باید با سرعت بیشتری دنبال شود و به هیچ وجه زیبنده مشهد و استان نیست که با گذشت بیش از 10 سال از شروع طرح هنوز پیشرفت چشم گیری در این حوزه نداشته باشیم.

محمود صلاحی اظهار داشت: تمامی پروژه ها در استان باید با جدول زمانبندی مشخص و معینی دنبال شود.

وی افزود: پروژه ای که مشمول مرور زمان باشد از حیث اقتصادی بودن خارج شده و برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.

صلاحی تصریح کرد: باید احیای بافت فرسوده با در نظر گرفتن معماری اسلامی و منطبق با نیاز و چشم انداز افق 1404 که میزبان 40 میلیون زائر خواهیم بود انجام شود.

وی به اهتمام مدیران استان برای ساخت زائرسراهای ارزان قیمت با کمک های دولتی و حضور خیرین اشاره و خاطر نشان کرد: باید نسبت به احداث این زائرسراها برای زائران و اقشار کم درآمد در اطراف حرم مطهر برنامه ریزی کرد.

سید احمد علوی قائم مقام آستان قدس رضوی نیز در این جلسه ضمن انتقاد از روند کند اجرای پروژه بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر گفت: تسریع در اجرای این پروژه یک عزم ملی و اراده جمعی را می طلبد.

وی خواستار نگاه ویژه دولت به این موضوع شد و گفت: باید توجه مسئولان کشوری بیش از پیش به این موضوع معطوف شود.

سعید حسین پور معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: 360 هکتار بافت فرسوده در اطراف حرم وجود دارد که بهسازی آن به بیش از 9 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: سرمایه گذاری در احیای بافت فرسوده مشهد یکی از بهترین فرصت های سرمایه گذاری در مشهد است که باید نسبت به معرفی و جذب بخش خصوصی در آن برنامه ریزی کنیم.

سید محمد پژمان شهردار مشهد نیز ضمن ارایه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص ساخت زائرسرای ارزان قیمت در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) گفت: به منظور تشویق خیرین برای مشارکت در این امر خداپسندانه مقرر گردید زمین و پروانه ساخت رایگان در اختیار آنان قرار گرفته و برای ساخت نیز تسهیلات ارزان قیمت ارائه شود.