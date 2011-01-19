به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه قطر اسپورت، در این بین لیدرهایی که برای حمایت از تیم ملی به قطر آمده اند با ورودشان به ورزشگاه فضای ساکت و آرام ورزشگاه را دگرگون کردند و به تشویق بازیکنان تیم ملی پرداختند.

کمتر از 300 تماشاگر اماراتی نیز در ورزشگاه قطر اسپورت حضور دارند که در سکوت کامل تنها نظاره گر تمرینات بازیکنان سفید پوش خود هستند.

تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه در اقدامی روحیه بخش تک تک بازیکنان تیم ملی را مورد تشویق قرار می دهند.

بارش باران که در دور روز گذشته فضای شهر دوحه را مطبوع تر از همیشه کرده بود از عصر امروز قطع شده و دیدار ایران و امارات در هوایی ابری و البته کمی سرد برگزار خواهد شد.