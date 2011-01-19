به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا امشب با برگزاری 2 دیدار از گروه D به پایان رسید که طی آن تیم ملی فوتبال ایران با سه پیروزی متوالی و کسب 9 امتیاز، عنوان بهترین تیم مرحله گروهی پانزدهمین دوره این جام 55 ساله را به خود اختصاص داد.
همچنین تیم فوتبال هندوستان که همانند تیمهای کویت و عربستان، این رقابتها را با سه شکست متوالی به پایان رساند، با تفاضل گل 10- کمتر از این دو تیم عربی عنوان بدترین تیم جام را به خود اختصاص داد.
پیروزی 5 بر 2 بحرین برابر هندوستان پرگلترین مسابقه مرحله مقدماتی لقب گرفت و بازی امارات و کرهشمالی که با تساوی بدون گل به پایان رسید، کم گلترین بازی مرحله گروهی جام پانزدهم بود. ضمن اینکه پیروزی 5 بر صفر ژاپن برابر عربستان هم بهترین پیروزی مرحله گروهی بود.
ردهبندی کلی تیمها در پایان مرحله گروهی جام پانزدهم به شرح زیر است:
1- ایران 9 امتیاز
2 - ژاپن 7 امتیاز - تفاضل گل 6+
3 - استرالیا 7 امتیاز - تفاضل گل 5+
4 - کرهجنوبی 7 امتیاز - تفاضل گل 4+
5 - ازبکستان 7 امتیاز - تفاضل گل 3+
6 - اردن 7 امتیاز - تفاضل گل 2+
7 - قطر 6 امتیاز - تفاضل گل 3+
8- عراق 6 امتیاز - تفاضل گل 1+
9 - چین 4 امتیاز
10 - بحرین 3 امتیاز - تفاضل گل 1+
11- سوریه 3 امتیاز - تفاضل گل 1-
12- کره شمالی یک امتیاز - تفاضل گل 2-
13- امارات یک امتیاز - تفاضل گل 4-
14- کویت بدون امتیاز- تفاضل گل 6-
15- عربستان بدون امتیاز- تفاضل گل 7-
16- هند بدون امتیاز - تفاضل گل 10-
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