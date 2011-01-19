به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا امشب با برگزاری 2 دیدار از گروه D به پایان رسید که طی آن تیم ملی فوتبال ایران با سه پیروزی متوالی و کسب 9 امتیاز، عنوان بهترین تیم مرحله گروهی پانزدهمین دوره این جام 55 ساله را به خود اختصاص داد.

همچنین تیم فوتبال هندوستان که همانند تیم‌های کویت و عربستان، این رقابت‌ها را با سه شکست متوالی به پایان رساند، با تفاضل گل 10- کمتر از این دو تیم عربی عنوان بدترین تیم جام را به خود اختصاص داد.

پیروزی 5 بر 2 بحرین برابر هندوستان پرگل‌ترین مسابقه مرحله مقدماتی لقب گرفت و بازی امارات و کره‌شمالی که با تساوی بدون گل به پایان رسید، کم گل‌ترین بازی مرحله گروهی جام پانزدهم بود. ضمن اینکه پیروزی 5 بر صفر ژاپن برابر عربستان هم بهترین پیروزی مرحله گروهی بود.

رده‌بندی کلی تیم‌ها در پایان مرحله گروهی جام پانزدهم به شرح زیر است:

1- ایران 9 امتیاز

2 - ژاپن 7 امتیاز - تفاضل گل 6+

3 - استرالیا 7 امتیاز - تفاضل گل 5+

4 - کره‌جنوبی 7 امتیاز - تفاضل گل 4+

5 - ازبکستان 7 امتیاز - تفاضل گل 3+

6 - اردن 7 امتیاز - تفاضل گل 2+

7 - قطر 6 امتیاز - تفاضل گل 3+

8- عراق 6 امتیاز - تفاضل گل 1+

9 - چین 4 امتیاز

10 - بحرین 3 امتیاز - تفاضل گل 1+

11- سوریه 3 امتیاز - تفاضل گل 1-

12- کره شمالی یک امتیاز - تفاضل گل 2-

13- امارات یک امتیاز - تفاضل گل 4-

14- کویت بدون امتیاز- تفاضل گل 6-

15- عربستان بدون امتیاز- تفاضل گل 7-

16- هند بدون امتیاز - تفاضل گل 10-